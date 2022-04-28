سياسة
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وكالة الطاقة: إيران نقلت ورشة لصنع أجزاء أجهزة الطرد تحت الأرض في نطنز
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الورشة الإيرانية الجديدة  لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم في نطنز أُنشئت بإحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك.
وكالة الطاقة: إيران نقلت ورشة لصنع أجزاء أجهزة الطرد تحت الأرض في نطنز
صورة للأقمار الصناعية تظهر موقع نطنز النووي الإيراني في 14 مارس/آذار 2022 / AP
28 أبريل 2022

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي الخميس أن الورشة الإيرانية الجديدة لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم، في نطنز، أُنشئت في إحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك، في خطوة للحماية من الهجمات على ما يبدو.

وتستخدم الورشة آلات من منشأة مغلقة حالياً في كرج تعرضت لما قالت طهران إنه هجوم تخريبي من عدوها اللدود إسرائيل. والورشة قادرة على جعل الأجزاء الأساسية لأجهزة الطرد المركزي المتطورة من بين الأكثر كفاءة في برنامج التخصيب الإيراني.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت دولها الأعضاء قبل أسبوعين بأن إيران نقلت الآلات إلى نطنز من دون تحديد مكان الموقع المترامي الأطراف الذي يشمل محطة تخصيب الوقود تحت الأرض حيث تملك إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي العاملة.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي إن الورشة أقيمت في "إحدى قاعات" منشأة تخصيب الوقود. ويقول دبلوماسيون إن المنشأة تقع على عمق ثلاثة طوابق تقريباً تحت الأرض بغرض حمايتها من الضربات الجوية على ما يبدو.

وإلى الآن لم تستخدم إيران منشأة تخصيب الوقود سوى في التخصيب. وهي المنشأة الوحيدة التي سمح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015 لإيران بإنتاج يورانيوم مخصب منها لكن من خلال الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي فقط التي تقل فاعليتها كثيراً عن الطرز الإيرانية الأكثر تطوراً.

وقال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو عن الورشة: "قالوا إنها جاهزة للتشغيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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