سياسة
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فيينا تستضيف ثالث اجتماع بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات بين البلدين
أوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن "الاجتماع الثالث لعملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا سيعقد في فيينا في 3 مايو/أيار (المقبل)".
فيينا تستضيف ثالث اجتماع بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات بين البلدين
العلمين التركي (يمين) والأرميني (يسار) / Others
28 أبريل 2022

أوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن "الاجتماع الثالث لعملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا سيعقد في فيينا في 3 مايو/أيار (المقبل)".

أعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس أن الاجتماع الثالث بين ممثلها الخاص وممثل أرمينيا لعملية التطبيع سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا في 3 مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن الاجتماع المزمع بين سردار قليج الممثل الخاص التركي في مباحثات تطبيع العلاقات ونظيره الأرميني روبن روبينيان.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أعلنت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلاً خاصاً لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلاً خاصاً في إطار عملية الحوار بين البلدين.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الأول بين الجانبين في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، فيما احتضنت فيينا الاجتماع الثاني في 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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