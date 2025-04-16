وقال عراقجي في تصريح صحفي بعد اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء: "مستعدون لإرساء الثقة استجابة للمخاوف المحتملة (بشأن النووي)، لكن قضية التخصيب غير قابلة للتفاوض".

واعتبر أنه في حال "واصل الطرف الأمريكي تصريحاته المتناقضة فإن الظروف (التفاوض) ستزيد صعوبة".

وأضاف: "سنعرف وجهات النظر الحقيقية للجانب الأمريكي خلال المفاوضات"، معرباً عن أمله أن "يجري التمكن من بدء المفاوضات بشأن إطار اتفاق محتمل، حال قدم الجانب الأمريكي مواقف بناءة في هذا الإطار".

على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء، أن عراقجي سيسلم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى روسيا قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

تأتي تصريحات عراقجي، في أعقاب تأكيد ويتكوف عبر منصة إكس أمس الثلاثاء، وجوب أن توقف إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي.

كما تأتي رداً على تصريح صحفي لمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الثلاثاء، قالت فيه إن "الرئيس ترمب لا يريد أن يرى إيران تمتلك برنامجاً نووياً، ولا يريد أن تحصل إيران على أسلحة نووية، وهو واضح جداً في هذا الشأن".

وذكرت ليفيت أن ترمب منفتح على الحوار مع إيران، لكنه واضح أيضاً أن طهران لن تحصل أبداً على أسلحة نووية.

والسبت، استضافت سلطنة عُمان أولى جولات المحادثات الإيرانية-الأمريكية بمسقط، التي لاقت ترحيباً عربياً، بينما وصفها البيت الأبيض بأنها كانت "إيجابية للغاية وبناءة".

وفي حينه، قال البيت الأبيض إن ويتكوف أجرى محادثات مع عراقجي، استضافها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

بينما أفادت الخارجية الإيرانية السبت، بأن المحادثات في مسقط "دامت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وشهدت تبادلاً للآراء بين عراقجي وويتكوف، وذلك من خلال وزير الخارجية العماني".

وعشية انطلاق جولة المفاوضات الأولى، حذر البيت الأبيض من "خيارات أمريكية باهظة الثمن" في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترمب يفضل تسوية هذا الملف من خلال محادثات مباشرة مع طهران.

وتتهم الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، من بينها توليد الكهرباء.