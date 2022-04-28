قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان للعمل، وذلك في رده على سؤال بشأن تحقيق في مزاعم مشاهدة مشرع مقاطع فاضحة على هاتفه المحمول داخل مجلس العموم.

وأضاف جونسون وفق ما نقلت رويترز أن "من الواضح أنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".

وأشار إلى أن القضية المحددة التي جرى الإبلاغ عنها أمس الأربعاء المتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي إليه جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.

وكان حزب المحافظين قال أمس الأربعاء إنه يتحرى أمر الواقعة.

وذكرت صحيفتان بريطانيتان أن عضواً ذكراً من حزب المحافظين شاهده زملاؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.

وجاءت هذه الاتهامات في اجتماع عقد ليلة الثلاثاء 26 أبريل/نيسان الجاري، شاركت فيه نائبات محافظات روايات مزعومة عن التحرش الجنسي. ولم يذكر اسم النائب ولكن وزيرة قالت إنها رأته وهو يشاهد المواد عندما كان يجلس بجانبها في مجلس العموم.

وكان تقريراً عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر خلص إلى أن واحداً تقريباً من بين كل خمسة يعملون بالبرلمان تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكاً غير لائق في العام السابق.