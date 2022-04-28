قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس إنه يجب أن تكون مبيعات الأسلحة لدول مثل تركيا والهند أسهل وأسرع، كاشفاً عن ثغرة في ديموقراطية بلاده تعوق ذلك.

كلام بلينكين جاء خلال تصريحات أدلى بها أثناء تقييم السياسة الخارجية الأمريكية في جلسة الميزانية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حول مبيعات بلاده من الأسلحة للدول الأجنبية.

وكشف بلينكين عن ثغرة "خطيرة" أثناء حديثه بولاية ساوث كارولينا قائلاً: "من وجهة نظري تعوق البيروقراطية غير الضرورية مبيعاتنا العسكرية الخارجية. على سبيل المثال، كيف يمكننا الالتفاف حول هذه البيروقراطية لمساعدة حلفائنا والعمل معهم مثل تركيا والهند؟".

وأضاف الوزير الأمريكي في رد على على سؤال طرحه النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون: "أنا أتفق معك، نحن بحاجة إلى تحسين أداء المبيعات الخارجية، لا سيما تلك العاجلة".

وتابع: "لنكن صادقين، يتعلق هذا الوضع بالسلطة التنفيذية وبالطبع الكونغرس. هذه نقطة مهمة لأننا إذا كنا في وضع يسمح لنا بأن نكون شركاء مع هذه البلدان، فإن العديد من الدول التي لديها علاقات دفاعية طويلة الأمد مع روسيا ستعيد النظر في علاقاتها معنا".

وأشار إلى أن الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة في مجال التعاون الدفاعي مع حلفائها موضحا أنه "جرى ملؤها من قبل روسيا"، مضيفاً أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الكونغرس من أجل تسريع عمليات بيع الأسلحة لهذه الدول.

وفي خطاب أرسلته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً إلى الكونغرس جرى تقييم أن بيع طائرات F-16 لتركيا كان في مصلحة الولايات المتحدة.

وكان بلينكين ذكر في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أنهم لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد بشأن ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات CAATSA (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) على الهند التي اشترت نظام الدفاع الجوي S-400 من روسيا.