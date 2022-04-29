أُصيب 12 فلسطينياً صباح الجمعة في مواجهات اندلعت بين مصلين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن عشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحموا باحات المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأضاف شهود العيان أن قوات الشرطة أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على عدد من الشبان الذين رشقوا هذه القوات بالحجارة، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المصلين الشبان دخول المسجد.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن 12 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات داخل المسجد الأقصى.

وأضافت: "جرى تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المقاصد"، من دون تفاصيل إضافية حول حالتهم الصحية.

وذكرت أن معظم الإصابات في "الجزء العلوي من الجسد".

وأضاف البيان أن الشرطة الإسرائيلية "تمنع وتعوق دخول طواقم الإسعاف للمسجد الأقصى".

ولاحقاً قال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية انسحبت من ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بعد اقتحام دام أكثر من ساعتين.

ومن جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب إن مئات الفلسطينيين ألقوا بالحجارة باتجاه باب المغاربة بعد انتهاء صلاة الفجر.

وأضافت: "بعد أن استمر إلقاء الحجارة لفترة طويلة اضطرت قوات الشرطة إلى دخول المكان واستخدام الوسائل لتفريق أعمال الشغب".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية موجودة بشكل دائم في منطقة باب المغاربة.

وتأتي هذه المواجهات قبل ساعات من صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان التي تُتوقع مشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين فيها.

ومنذ يوم الجمعة الماضي يعتكف مئات الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وفجر اليوم دخل آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى وسط صيحات تكبير وتهليل، وفق شهود العيان.

ومنذ بداية رمضان شهد المسجد الأقصى مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر آلاف من عناصرها في مدينة القدس الشرقية بمناسبة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.