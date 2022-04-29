قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته إلى السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للرئيس التركي عبر تويتر مساء الخميس حول زيارته إلى السعودية.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف: "زيارتنا ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

وأعرب عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية سيصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

ووصل أردوغان إلى المملكة مساء الخميس، وكان في استقباله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمراسم رسمية في مدينة جدة، في أول زيارة رسمية له منذ عام 2017.

وعقد الرئيس أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي.

وتبادل الزعيمان أطراف الحديث مع وفدَي البلدين بعد ترديد النشيدين الوطنيين التركي ثم السعودي في إطار الاستقبال.

وبعد انتهاء اللقاء الثنائي المغلق بينهما انتقل الرئيس أردوغان والملك سلمان إلى مأدبة عشاء.