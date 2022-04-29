ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا جيش بلاده إلى "تعزيز قوته بكل السبل لإبادة العدو"، فيما أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال جلسات تصوير مع القوات ومذيعي وسائل الإعلام الحكومية وآخرين شاركوا في عرض عسكري ضخم أقيم يوم الاثنين بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش.

وتضمّن العرض عدداً من أحدث صواريخ كوريا الشمالية، ومنها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، الصاروخ هواسونج-17، وصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت اختبرته مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن العرض أظهر "الحداثة والبطولة والتطور الجذري للقوات المسلحة للجمهورية وتفوقها العسكري والتكنولوجي منقطع النظير".

وتقول بيونغيانغ إنها ترفض الحرب وإن الهدف من أسلحتها هو الدفاع عن النفس، لكن كيم قال في عرض يوم الاثنين إن مهمة قوة بلاده النووية تتجاوز درء الحرب لتشمل أيضاً الدفاع عن "المصالح الأساسية" للأمة.

واستأنفت كوريا الشمالية الشهر الماضي اختبار أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات، وتوجد دلائل على أنها قد تختبر قريباً سلاحاً نووياً، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.

ويقول كيم منذ ذلك الحين إن البلاد لم تعد ملزمة بذلك الوقف الاختياري للتجارب، لكن بيونغيانغ لم تعلّق على العمل الجاري أو تؤكد الغرض منه.

وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية التجارية يوم الاثنين تظهر تشييد مبانٍ جديدة ونقل ألواح خشبية وزيادة في المعدات عند المدخل الجديد للنفق رقم ثلاثة.