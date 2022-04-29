سياسة
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استعداداً لتجربة نووية محتملة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قوة الجيش
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيش بلاده إلى "تعزيز قوته بكل السبل لإبادة العدو"، فيما أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة.
استعداداً لتجربة نووية محتملة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قوة الجيش
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز الجيش مع استعدادات لتجربة نووية محتملة / AFP
29 أبريل 2022

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا جيش بلاده إلى "تعزيز قوته بكل السبل لإبادة العدو"، فيما أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال جلسات تصوير مع القوات ومذيعي وسائل الإعلام الحكومية وآخرين شاركوا في عرض عسكري ضخم أقيم يوم الاثنين بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش.

وتضمّن العرض عدداً من أحدث صواريخ كوريا الشمالية، ومنها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، الصاروخ هواسونج-17، وصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت اختبرته مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن العرض أظهر "الحداثة والبطولة والتطور الجذري للقوات المسلحة للجمهورية وتفوقها العسكري والتكنولوجي منقطع النظير".

وتقول بيونغيانغ إنها ترفض الحرب وإن الهدف من أسلحتها هو الدفاع عن النفس، لكن كيم قال في عرض يوم الاثنين إن مهمة قوة بلاده النووية تتجاوز درء الحرب لتشمل أيضاً الدفاع عن "المصالح الأساسية" للأمة.

واستأنفت كوريا الشمالية الشهر الماضي اختبار أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات، وتوجد دلائل على أنها قد تختبر قريباً سلاحاً نووياً، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.

ويقول كيم منذ ذلك الحين إن البلاد لم تعد ملزمة بذلك الوقف الاختياري للتجارب، لكن بيونغيانغ لم تعلّق على العمل الجاري أو تؤكد الغرض منه.

وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية التجارية يوم الاثنين تظهر تشييد مبانٍ جديدة ونقل ألواح خشبية وزيادة في المعدات عند المدخل الجديد للنفق رقم ثلاثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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