تتحصن القوات المسلحة الأوكرانية بسترات ودروع باليستية واقية مستوردة من تركيا، نظراً إلى أنها الأخف وزناً والأكثر حماية.

وتعمل شركة "نورول تكنولوجي" التركية للصناعات الدفاعية منذ عام 2008 على إنتاج وتطوير السيراميك الباليستي عالي التقنية لتوفير الحماية اللازمة لقوات الأمن.

وتنتج الشركة في 3 مصانع لها بالعاصمة التركية أنقرة أنظمة دروع الحماية الباليستية بالإمكانات المحلية، وتقدمها لقوات الأمن التركية، إضافة إلى تصديرها للخارج.

وتستخدم القوات المسلحة التركية وقوات الدرك وأفراد مديرية الأمن منتجات شركة نورول من سترات واقية باليستية ودروع ثابتة ومحمولة لتوفير الحماية الباليستية ورفع مستوى الأمان ضد التهديدات المحتملة.

كما صدرت الشركة العديد من منتجاتها إلى قوات الأمن والجيش في عدة دول أخرى، في مقدمتها أوكرانيا التي تخوض حرباً ضد روسيا منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وكثفت الشركة مؤخراً أنشطة صادراتها وصدرت العديد من منتجات الحماية الباليستية مثل السترات الواقية وألواح حماية الصدر والدروع المحمولة إلى الكثير من الدول الصديقة من بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحققت الشركة أرقاماً قياسية جديدة في الصادرات خلال الفترة الأخيرة.

وأثبتت منتجات الشركة كفاءتها خلال العمليات في تركيا والدول الأخرى المستوردة لها. ويجري تصدير المنتجات بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة في المعامل المختصة المعتمدة.

مستوى أمان عالي

وتعد شركة نورول تكنولوجي المنتج الوحيد في تركيا للسيراميك الباليستي عالي التقنية، وتمكنت الشركة بفضل سيراميك كربيد البورون الذي أنتجته بطرق طورتها بقدراتها الخاصة، من وضع اسم تركيا بين عدد قليل من الدول في العالم في هذا المجال.

وأصبحت "نورول تكنولوجي" واحدة من الشركات القليلة على مستوى العالم التي تنتج دروعاً باليستية متطورة من سيراميك كربيد البورون، وكربيد السيليسيوم، وأوكسيد الألومنيوم.

وتوفر منتجات الشركة أقصى درجات الحماية للقوات الأمنية خلال العمليات.

ويشير مسؤولو الشركة إلى أن "نورول" تنتج أخف الدروع الباليستية في العالم بفضل المواد التي تستخدمها والطرق التي طورتها في الإنتاج.

وبداية العام الجاري أعلنت الشركة إتمام إنتاج النموذج الأولي من الدرع الواقي المحمول مودكور (MODKOR) الذي يوفر حماية كبيرة في مناطق الانتشار العسكري.

ويقدم الدرع المعياري "MODKOR" حلولاً للمشكلات التي تواجه القوات في تأمين مناطق القواعد العسكرية وأفراد الحماية ونقاط المراقبة والمتمثلة في صعوبة نقل وتوصيل المعدات المستخدمة في الحماية إلى مناطق القواعد، وصعوبة التركيب، والحاجة إلى عدد كبير من الأفراد.

ويوفر درع "MODKOR" الحماية الباليستية لأفراد قوات الأمن إضافة إلى الحماية من الشظايا ومن الظروف الجوية. ويمكن إضافة ألواح من السيراميك الباليستي للدرع لرفع مستوى الحماية ومقاومة القذائف الخارقة للدروع.

ويتكون الدرع من ألواح يصل أقصى ارتفاع لها إلى متر واحد، وتزن 15 كيلوغراماً، توضع في حقيبة خاصة. كما يمكن نقل عدد كبير من الألواح إلى مناطق وجود الأفراد، بواسطة المروحيات أو طائرات الشحن المسيرة.

وتساهم منتجات الشركة في تقليل الاعتماد على الخارج فيما يخص حلول الحماية الباليستية كما تساهم في اقتصاد البلاد من خلال التصدير.