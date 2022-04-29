بلغت عائدات السياحة في تركيا للربع الأول من العام الجاري 5 مليارات و454 مليوناً و488 ألف دولار، 76.5% منها من السياح الأجانب و23.5% الباقية من زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج ولم تشمل النفقات مصاريف تجوال الهاتف أول نفقات المطارات والمنافذ الحدودية.

وارتفعت جميع أنواع الإنفاق مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق وفيما كان متوسط إنفاق الفرد في يوم وليلة 68 دولاراً بلغ 75 دولاراً هذا العام و51 دولاراً للمواطنين الأتراك الذين قدموا إلى تركيا زائرين.

وزاد الزائرون بنسبة 148.1% إذ بلغ عددهم 6 ملايين و451 ألفاً و657 شخصاً وبلغت نسبة الأجانب من الزوار 76.6% بعدد بلغ 4 ملايين و943 ألفاً و964 شخصاً مقابل 23.4% مواطنين أتراك بلغ عددهم مليوناً و507 آلاف و693 مواطناً زاروا بلدهم الربع الأول من هذا العام.

وجاءت السياحة في المركز الأول لرغبات زائري تركيا فيما حلت زيارة الأهل والأصدقاء في المرتبة الثانية وجاء التسوق ثالثاً في قائمة تفضيلات الزائرين.