خصصت الإدارة الأمريكية نحو 542 مليون دولار في ميزانية السنة المالية 2023 للقوات البرية الأمريكية لـ"صندوق دعم التدريب والمعدات" للمجموعات في سوريا، بما في ذلك تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قدّم ميزانية عام 2023 للكونغرس متضمنة 813 مليار دولار للإنفاق العسكري، طالباً بذلك أعلى رقم في الـ22 سنة الماضية.

ووفق معلومات توصلت إليها وكالة الأناضول لوحظ في ميزانية القوات البرية بند "صندوق دعم التعليم والمعدات" للمجموعات في سوريا والعراق في نطاق العمليات الخارجية.

وأضاف البنتاغون "صندوق العمليات المحتملة في الخارج"، المعروف أيضاً باسم "صندوق الحرب"، إلى الميزانية كبند منفصل كل عام، ومع ذلك فعلى مدى العامين الماضيين، أضيف هذا الصندوق إلى النفقات الأساسية لوزارة الدفاع.

وكجزء من هذا الصندوق، أضيفَ "صندوق دعم التدريب والمعدات"، الذي وُفّر للجيش العراقي والجماعات في سوريا ضد داعش، إلى ميزانية قيادة القوات البرية.

وتضمن طلب ميزانية القوات البرية معلومات تفيد بأن 163 مليار دولار خُصّصت للنفقات الأساسية و15 مليار دولار للعمليات الخارجية.

وأشير إلى أنه من بين 15 مليار دولار، خُصّصَت 14 ملياراً و64 مليون دولار لنفقات الجيش الأمريكي، بما في ذلك رواتب الأفراد العسكريين والعمليات والصيانة والبحوث.

وذكرت الوثيقة نفسها أن 542 مليون دولار طُلبت لـ"صندوق التدريب والمعدات في العراق وسوريا لمكافحة داعش".

ولم تحدّد الوثيقة مقدار هذا المبلغ الذي سيجري توفيره للجيش العراقي، أو نظيره المخصَّص للجماعات بما في ذلك تنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا.