ثقافة
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للمرة الثانية.. صلاح لاعب العام في إنجلترا حسب رابطة نقاد كرة القدم
فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم اليوم الجمعة.
للمرة الثانية.. صلاح لاعب العام في إنجلترا حسب رابطة نقاد كرة القدم
فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم / AA
29 أبريل 2022

فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته اليوم الجمعة.

وحصل صلاح الفائز بالجائزة في 2018 على 48% من الأصوات متقدماً على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وستهام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح (29 عاماً) 30 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورجن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

ونالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40% من الأصوات.

وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو/أيار المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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