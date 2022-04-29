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بتهمة تدنيس مساجد.. الهند تلقي القبض على سبعة أشخاص مشتبهين
أعلنت الشرطة الهندية الجمعة توقيف 7 مشتبهين بتورطهم بتدنيس 3 مساجد في محاولة للتحريض على العنف الطائفي بولاية "أوتار براديش" شمالي البلاد.
بتهمة تدنيس مساجد.. الهند تلقي القبض على سبعة أشخاص مشتبهين
الشرطة الهندية تعلن توقيف 7 مشتبهين بتورطهم بتدنيس 3 مساجد / Others
29 أبريل 2022

أعلنت الشرطة الهندية الجمعة توقيف 7 مشتبهين بتورطهم بتدنيس 3 مساجد في محاولة للتحريض على العنف الطائفي بولاية "أوتار براديش" شمالي البلاد.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن "الحوادث الثلاثة وقعت مؤخراً في بلدة "أيوديا" التابعة لـ"أوتار براديش"، وشارك فيها أعضاء من جماعة يمينية تدعى "هندو يودا سانغاثان".

وأشار البيان إلى أن "توقيف 7 مشتبه بتورطهم بتلك الحوادث جرى الخميس".

وأضاف البيان أن "المهاجمين ألقوا قطعاً من لحم الخنزير ورسائل تسيء إلى المسلمين وصفحات ممزقة من القرآن الكريم في 3 مساجد وضريح، في محاولة للتحريض على العنف الطائفي".

كما سُجلت 4 تقارير إعلامية أولية في الحوادث التي وقعت بمساجد "تاتشاه جامع"، و"غوسيانا"، و"كشميري موهلا"، وضريح "جلاب شاه بابا".

وأكد البيان التعرف على "هوية العقل المدبر للمؤامرة، ويدعى ماهيش ميشرا".

وأكد كبير مسؤولي الشرطة شايليش باندي في تصريح صحفي تورط 11 شخصاً في حوادث المساجد الأخيرة، 4 منهم فارون.

وكشف تحقيق الشرطة أن "ميشرا ورفاقه كانوا غاضبين من العنف الطائفي الذي وقع مؤخراً في منطقة "جاهانجيربوري" شمالي العاصمة نيودلهي، وأنهم أرادوا الانتقام"، حسب باندي.

وأضاف أن "المحكمة أمرت بالحفاظ على الوضع الراهن في مواقع الحوادث".

كما أظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية محلية مبنى ملحقاً بمسجد وقد دمر تماماً في المنطقة.

وفي 16 أبريل/نيسان الجاري أصيب عدة أشخاص، بينهم ضباط شرطة، في مواجهات اندلعت بمنطقة "جاهانجيربوري" خلال موكب ديني هندوسي.

وزعم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم آنذاك أن المسلمين شاركوا في رشق الحجارة في المسيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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