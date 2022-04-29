رد الجيش التركي، على انتهاكات يونانية متكررة على مدار 3 أيام للأجواء التركية.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول أن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام.

وأضافت أن اليونان تواصل أعمالها وخطاباتها العدوانية الاستفزازية غير القانونية في منطقة بحر إيجة.

وشددت المصادر على أن اليونان صمّت أذنيها على دعوات تركيا لحل المشاكل عبر الوسائل السلمية والحوار، وواصلت تصعيد التوتر في منطقة إيجة.

وأضافت أن طائرات يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 6 مرات في 26 أبريل/نيسان الحالي، وواصلت طلعاتها الجوية الاستفزازية بالقرب من السواحل التركية في اليوم التالي.

وأكدت المصادر أن الطيران اليوناني انتهك المجال الجوي التركي في مناطق "ديديم" و"داتشا" و"دالامان" 22 مرة في 27 أبريل/نيسان الموافق ليوم الأربعاء.

وتابعت أن الجيش التركي رد بالمثل على الانتهاكات اليونانية التي تواصلت أمس الخميس، مؤكدة إطلاع الجهات المختصة على الانتهاكات اليونانية المتكررة طوال الـ3 أيام الماضية، من دون تفاصيل.

وقالت إن اليونان واصلت استفزازاتها ضد تركيا في كل فرصة بدلاً من أن تمسك يد الصداقة التي مدتها تركيا إليها.

وأوضحت أن الدور التركي الفاعل على الصعيد الدولي في سياق المستجدات بأوكرانيا أزعجت اليونان إلى حد كبير.

وأضافت: "تحاول اليونان التي ترى كل نجاح لتركيا على أنه فشل لها، تنفيذ استفزاز وهمي"، مشددة. على أن سجلات الرادار تدحض مزاعم اليونان التي تحاول إظهار تركيا قوة معتدية.

وأكدت أنه لا ينبغي لأحد أن يساوره أدنى شك بأن تركيا ستواصل حماية أمنها الجوي وحقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي بكل عزم وتصميم، ولن تسمح بسياسة الأمر الواقع.