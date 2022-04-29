سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش التركي يرد على انتهاكات يونانية لأجواء منطقة إيجة
قالت مصادر أمنية تركية إن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام، وإن الجيش التركي رد على هذه الانتهاكات.
الجيش التركي يرد على انتهاكات يونانية لأجواء منطقة إيجة
الجيش التركي يرد على انتهاكات يونانية لأجواء منطقة إيجة / AA
29 أبريل 2022

رد الجيش التركي، على انتهاكات يونانية متكررة على مدار 3 أيام للأجواء التركية.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول أن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام.

وأضافت أن اليونان تواصل أعمالها وخطاباتها العدوانية الاستفزازية غير القانونية في منطقة بحر إيجة.

وشددت المصادر على أن اليونان صمّت أذنيها على دعوات تركيا لحل المشاكل عبر الوسائل السلمية والحوار، وواصلت تصعيد التوتر في منطقة إيجة.

وأضافت أن طائرات يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 6 مرات في 26 أبريل/نيسان الحالي، وواصلت طلعاتها الجوية الاستفزازية بالقرب من السواحل التركية في اليوم التالي.

وأكدت المصادر أن الطيران اليوناني انتهك المجال الجوي التركي في مناطق "ديديم" و"داتشا" و"دالامان" 22 مرة في 27 أبريل/نيسان الموافق ليوم الأربعاء.

وتابعت أن الجيش التركي رد بالمثل على الانتهاكات اليونانية التي تواصلت أمس الخميس، مؤكدة إطلاع الجهات المختصة على الانتهاكات اليونانية المتكررة طوال الـ3 أيام الماضية، من دون تفاصيل.

وقالت إن اليونان واصلت استفزازاتها ضد تركيا في كل فرصة بدلاً من أن تمسك يد الصداقة التي مدتها تركيا إليها.

وأوضحت أن الدور التركي الفاعل على الصعيد الدولي في سياق المستجدات بأوكرانيا أزعجت اليونان إلى حد كبير.

وأضافت: "تحاول اليونان التي ترى كل نجاح لتركيا على أنه فشل لها، تنفيذ استفزاز وهمي"، مشددة. على أن سجلات الرادار تدحض مزاعم اليونان التي تحاول إظهار تركيا قوة معتدية.

وأكدت أنه لا ينبغي لأحد أن يساوره أدنى شك بأن تركيا ستواصل حماية أمنها الجوي وحقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي بكل عزم وتصميم، ولن تسمح بسياسة الأمر الواقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us