أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك وقف برامج التطعيم ضد "كوفيد-19"، وذلك بعد أن أصبح الوباء "تحت السيطرة".

وقالت هيئة الصحة إنها قررت إنهاء البرنامج بدءاً من 15 مايو/أيار المقبل، بعد أن "حصل كثيرون على اللقاح"، مشيرة إلى أن "الإصابات الجديدة تتراجع ومعدلات الاستشفاء مستقرة".

وكانت كوبنهاغن رفعت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فبراير/شباط الماضي بعد نهاية الموجة الثالثة من الوباء.

وعلى ضوء ذلك صرحت مديرة الأمراض المعدية بهيئة الصحة الدنماركية بوليت سوبورغ: "لذلك نحن بصدد إنهاء برنامج التطعيم الشامل".

واستدركت سوبيرغ قائلة: "نخطط لإعادة برنامج التطعيم في الخريف. سيسبق ذلك تقييم مهني شامل لمن سيحصل على اللقاح وإلى متى، مع تحديد اللقاحات المناسبة".

وتلقى نحو 81% من سكان البلد البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة جرعتَي لقاح، فيما حصل 62% على جرعة معززة.