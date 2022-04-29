سياسة
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الدنمارك أول دولة بالعالم توقف تطعيمات كورونا
كأول دولة في العالم، أعلنت الدنمارك وقف برامج التطعيم ضد كوفيد-19، بعد نجاحها في السيطرة على الوباء. وأعلنت السلطات الصحية بالبلاد أنه سيجري استئناف البرنامج مجدداً مع حلول فصل الخريف.
الدنمارك أول دولة بالعالم توقف تطعيمات كورونا
  الدنمارك.. أول دولة في العالم توقف تطعيمات كورونا   / DPA
29 أبريل 2022

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك وقف برامج التطعيم ضد "كوفيد-19"، وذلك بعد أن أصبح الوباء "تحت السيطرة".

وقالت هيئة الصحة إنها قررت إنهاء البرنامج بدءاً من 15 مايو/أيار المقبل، بعد أن "حصل كثيرون على اللقاح"، مشيرة إلى أن "الإصابات الجديدة تتراجع ومعدلات الاستشفاء مستقرة".

وكانت كوبنهاغن رفعت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فبراير/شباط الماضي بعد نهاية الموجة الثالثة من الوباء.

وعلى ضوء ذلك صرحت مديرة الأمراض المعدية بهيئة الصحة الدنماركية بوليت سوبورغ: "لذلك نحن بصدد إنهاء برنامج التطعيم الشامل".

واستدركت سوبيرغ قائلة: "نخطط لإعادة برنامج التطعيم في الخريف. سيسبق ذلك تقييم مهني شامل لمن سيحصل على اللقاح وإلى متى، مع تحديد اللقاحات المناسبة".

وتلقى نحو 81% من سكان البلد البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة جرعتَي لقاح، فيما حصل 62% على جرعة معززة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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