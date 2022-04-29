سياسة
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بسبب صدّ المهاجرين.. رئيس وكالة الحدود الأوروبية يعرض الاستقالة
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن رئيس وكالة الحدود بالاتحاد الأوروبي "فرونتكس" عرض الاستقالة بعد مزاعم عن تورط الوكالة في عمليات صدٍّ غير قانونية للمهاجرين.
بسبب صدّ المهاجرين.. رئيس وكالة الحدود الأوروبية يعرض الاستقالة
Ein Beamter der Bundespolizei bei der Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz für Griechenland / DPA
29 أبريل 2022

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن رئيس وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" عرض الاستقالة بعد مزاعم عن تورط الوكالة في عمليات صدٍّ غير قانونية للمهاجرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماكسيميليان كال يوم الجمعة إن مجلس إدارة وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية المعروفة باسم فرونتكس يجتمع لبحث الوضع.

لم يُعلن قرار مجلس الإدارة بشأن قبول استقالة المدير التنفيذي فابريس ليغيري.

وقال كال للصحفيين في برلين: ”أستطيع أن أؤكد أنه عرض على مجلس إدارة فرونتكس استقالته”.

وقال كال إن استبدال ليغيري سيوفر فرصة ”لبداية جديدة” في فرونتكس.

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية اتهمت "فرونتكس" بالتواطؤ مع اليونان في إعادة طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.

وقال التقرير الختامي لتحقيقات مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي بحق "فرونتكس" إن رئيسها فابريس ليغيري ومسؤولين كباراً آخرين لم يكونوا على علم فقط بالإعادة القسرية لطالبي اللجوء من السلطات اليونانية، بل تستروا على هذا الأمر.

وأكّد التقرير الذي زاد على 200 صفحة أن المحققين اتهموا ثلاثة مديرين تنفيذيين في فرونتكس بانتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي وأوصوا باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا وبعض الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي تدعم إجراءات ليجيري واليونان في بحر إيجة.

يُذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقاً بحق "فرونتكس"، بداعي التزامها الصمت حيال إعادة اليونان طالبي اللجوء إلى تركيا قسراً عبر بحر إيجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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