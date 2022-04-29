سياسة
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كندا تلاحق مخالفي القانون في الفضاء.. ما القصة؟
أقر النواب الكنديون قانوناً يتيح محاكمة رواد الفضاء الكنديين إذا خالفوا القانون في أثناء مهامهم بالفضاء أو إذا ارتكب غير الكنديين بحقهم مخالفات يعاقب عليها القانون الكندي.
كندا تلاحق مخالفي القانون في الفضاء.. ما القصة؟
 الفضاء / Others
29 أبريل 2022

أقرّ النواب الكنديون الخميس مشروع قانون يتضمّن تعديلات على القانون الجنائي تتيح السماح بمحاكمات في شأن الجرائم المرتكبة على القمر أو في الفضاء.

ووردت التعديلات ضمن مشروع قانون من 443 صفحة يتناول أساساً الموازنة.

وينص أحد التعديلات على أنّ "أي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية (...) أي عمل، أكان فعلاً أو امتناعاً عن فعل، يشكّل لو ارتُكب داخل الأراضي الكندية جريمة يعاقب عليها القانون، يُعتبر كأنه ارتكب هذه الفعل في كندا".

ويهدف نص المشروع الذي أقره مجلس العموم بغالبية 181 صوتاً مقابل 144، إلى السماح بالملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم حدثت خلال الرحلات الفضائية أو على سطح القمر.

وبالإضافة إلى المواطنين الكنديين ستلاحق السلطات الكندية قضائياً أعضاء الطاقم الأجانب في حال ارتكبوا أفعالاً "تعرض حياة أحد أفراد الطاقم الكندي أو سلامته للخطر" أو إذ ارتكبوا هذه الأفعال داخل مركبة كندية.

وتأتي الموافقة على الاقتراح في ظل المشاركة المتوقعة لرائد فضاء كندي للمرة الأولى في رحلة فضائية إلى مدار القمر في 24 مايو/أيار 2024، في إطار مشروع بناء المحطة القمرية المستقبلية "غايتواي" بمبادرة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وسيكون رائد الفضاء واحداً من طاقم "أرتيميس 2"، وهي أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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