الحرب على غزة
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"انتهاك صارخ".. مصر والسعودية تُدينان قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة
أدانت مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرتاه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس.
"انتهاك صارخ".. مصر والسعودية تُدينان قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة
مصر والسعودية تدينان قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات لغزة / Archivo AFP
2 مارس 2025

وأدانت مصر في بيان لوزارة خارجيتها القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، و”إغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.

وأكدت أن "تلك الإجراءات تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكل الشرائع الدينية".

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسمياً، التي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

كما أدانت السعودية القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستخدامها "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وقالت الخارجية السعودية في بيان إنّ "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".

وأوضحت أن ذلك "يُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إنّ "رئيس الوزراء قرر أنه ابتداءً من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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