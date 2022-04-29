سياسة
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فيفا: أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مونديال قطر 2022
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر. وأشار الاتحاد إلى أن بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة.
فيفا: أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مونديال قطر 2022
أعلن "فيفا" نهاية مارس/آذار أنه جرى بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية / AP
29 أبريل 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس قبل سبعة أشهر من انطلاق النهائيات في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وأشار "فيفا" في بيان إلى أن "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدّماً بالطلبات".

وأضاف أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وكان "فيفا" قد أشار بداية الشهر الحالي، بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، إلى أنه سيجري إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو/أيار المقبل، كما سيجري تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

وأعلن "فيفا" نهاية مارس/آذار أنه جرى بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد حدّد أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتتغنّى قطر التي تستضيف بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول، المقبلين النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين الملاعب ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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