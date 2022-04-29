قال إيلون ماسك في تغريدة أمس الخميس إنه "لا توجد خطط أخرى لبيع أسهم في تسلا بعد اليوم".

وباع ماسك نحو 9.6 مليون سهم هذا الأسبوع، حسب السجلات في يومي الخميس والجمعة، بما يعادل 5.6% من حصته في الشركة، في حين لم يتضح ما إذا جرى الإبلاغ عن جميع مبيعاته الأخيرة من أسهم تسلا.

وجرى البيع بعد أن توصل ماسك يوم الاثنين، إلى صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار نقداً في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وكذلك قادة العالم لتكون في يد أغنى شخص في العالم. وتبلغ القيمة الصافية لثروة ماسك 268 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس.

وفي إطار الصفقة، تعهد ماسك بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.

ولم يتضح بعد كيف سيجمع الملياردير المبلغ المتبقي البالغ 12.5 مليار دولار. ويمتلك ماسك حصة 43.61% في شركة الصواريخ غير المدرجة سبيس إكس، والتي تقدر قيمتها بمئة مليار دولار.

وارتفع سهم تسلا بنحو خمسة بالمئة في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

وكان السهم قد تراجع بنحو 20% منذ كشف ماسك عن شرائه حصة في تويتر بأكثر من 9% في الرابع من أبريل/نيسان.

وهذه هي أول مرة يبيع فيها ماسك أسهماً في تسلا منذ أن باع ما قيمته 16.4 مليار دولار من الأسهم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بعد أن أجرى استطلاعاً لمستخدمي تويتر حول بيع 10% من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.