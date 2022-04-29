سياسة
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موقع بريطاني: "فاغنر" الروسية تسحب 1000 مرتزق من ليبيا إلى أوكرانيا
أفاد موقع ميدل إيست آي (MEE) البريطاني، الجمعة، بسحب شركة الأمن الروسية "فاغنر" ألف مرتزق من ليبيا للقتال في أوكرانيا.
موقع بريطاني: "فاغنر" الروسية تسحب 1000 مرتزق من ليبيا إلى أوكرانيا
موقع ميدل إيست آي (MEE) البريطاني ذكر أن فاغنر سحبت من قواتها بليبيا لتعويض خسائر روسيا في أوكرانيا / AA
29 أبريل 2022

أكد موقع ميدل إيست آي (MEE) البريطاني، أن شركة الأمن الروسية "فاغنر" سحبت ألف مرتزق من ليبيا تمهيداً لإرسالهم للقتال في أوكرانيا ولتعويض خسائر الجيش الروسي هناك.

وكان الخبير العسكري الليبي العقيد عادل عبد الكافي، ذكر للأناضول الشهر الماضي، أن عدد المرتزقة التابعين لـ"فاغنر" في الأراضي الليبية يبلغ نحو 2200 فرد.

وأضاف أن "روسيا قررت سحب 1300 مرتزق بسبب الحرب في أوكرانيا، وأن هناك حوالي 900 آخرين باقون في البلاد".

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة المنشورة في وسائل الإعلام الغربية في سبتمبر/أيلول 2020، بدأ مرتزقة فاغنر العمل في ليبيا اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكان يتراوح عددهم بين 800 و1000.

لكن دور فاغنر في ليبيا أصبح أقوى بعد انضمام مرتزقة الشركة للهجوم على العاصمة طرابلس، الذي شنه الانقلابي خليفة حفتر، في أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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