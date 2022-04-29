أكد موقع ميدل إيست آي (MEE) البريطاني، أن شركة الأمن الروسية "فاغنر" سحبت ألف مرتزق من ليبيا تمهيداً لإرسالهم للقتال في أوكرانيا ولتعويض خسائر الجيش الروسي هناك.

وكان الخبير العسكري الليبي العقيد عادل عبد الكافي، ذكر للأناضول الشهر الماضي، أن عدد المرتزقة التابعين لـ"فاغنر" في الأراضي الليبية يبلغ نحو 2200 فرد.

وأضاف أن "روسيا قررت سحب 1300 مرتزق بسبب الحرب في أوكرانيا، وأن هناك حوالي 900 آخرين باقون في البلاد".

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة المنشورة في وسائل الإعلام الغربية في سبتمبر/أيلول 2020، بدأ مرتزقة فاغنر العمل في ليبيا اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكان يتراوح عددهم بين 800 و1000.

لكن دور فاغنر في ليبيا أصبح أقوى بعد انضمام مرتزقة الشركة للهجوم على العاصمة طرابلس، الذي شنه الانقلابي خليفة حفتر، في أبريل/نيسان 2019.