سياسة
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الخارجية التركية تستدعي سفير ألمانيا على خلفية قضية كافالا
الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني لدى أنقرة، وتبلغه إدانتها موقف برلين بشأن قضية عثمان كافالا. وكانت الخارجية الألمانية استدعت السفير التركي لديها احتجاجاً على الحكم المؤبد الصادر بحق كافالا المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
الخارجية التركية تستدعي سفير ألمانيا على خلفية قضية كافالا
مصادر بالخارجية التركية تنفي صحة الأنباء المتداولة حول إجراءات "بناء الثقة" مع إدارة جنوب قبرص / AA
29 أبريل 2022

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولز، وأبلغته إدانتها موقف برلين المسيس من قضية عثمان كافالا.

وحسب بيان أصدرته الوزارة، استدعى نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي فاروق قايمقجي، السفير الألماني، عقب استدعاء وزارة الخارجية الألمانية سفير أنقرة لدى برلين أحمد بشار شن بخصوص قضية كافالا.

وأفاد البيان أن قايمقجي أبلغ السفير الألماني بإدانة تركيا استدعاء سفيرها لدى برلين بشكل يخالف الأعراف الدبلوماسية، بشأن قضية ينظر فيها القضاء التركي، وتسييس (ألمانيا) القضية المذكورة.

وأضاف أنه جرى إبلاغ السفير الألماني بأن حكم الإدانة الصادر عن القضاء التركي المستقل (بحق كافالا)، لا يمكن أن يكون موضع شك من قبل أي مؤسسة أو سلطة أو دولة، وأن تركيا دولة قانون تعي دستورها والتزاماتها الدولية، وترفض محاولات المساس بجهازها القضائي أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وأردف البيان أنه جرى تذكير السفير الألماني بمبدأ اتفاقية فيينا الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي وقت سابق الجمعة، أدان وزير العدل التركي بكر بوزداغ، استدعاء الخارجية الألمانية السفير التركي لديها على خلفية قضية كافالا. وأكد أن تركيا دولة مستقلة تماماً وأن قضاءها مستقل أيضاً، وأنه لا يحق لأي دولة بما في ذلك ألمانيا، محاولة التدخل في شؤونها الداخلية.

وكانت الخارجية الألمانية استدعت السفير التركي لديها احتجاجاً على الحكم المؤبد الصادر بحق عثمان كافالا.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، في مؤتمر صحفي، بقية دول الاتحاد الأوروبي لتحذو حذوها فيما يتعلق بالقضية المذكورة.

والاثنين الماضي، قضت محكمة تركية في إسطنبول بالسجن المؤبد على المدعو عثمان كافالا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأدانت هيئة المحكمة كافالا بـ"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كلي".

كما أصدرت حكماً بالسجن لمد ة 18 عاماً على 7 متهمين آخرين، فيما قررت فصل ملفات الفارين الـ9 عن القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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