سياسة
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مسؤول أوكراني: الأوضاع في مصنع آزوفستال بماريوبول مزرية
عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة يقول إن من يختبئون في مصنع ضخم للفولاذ ينفد منهم الطعام والماء والأدوية. ويعود مصنع آزوفستال إلى الحقبة السوفيتية وفيه شبكة واسعة من المخابئ تحت الأرض قادرة على تحمل الضربات الجوية.
مسؤول أوكراني: الأوضاع في مصنع آزوفستال بماريوبول مزرية
مصنع آزوفستال للفولاذ هو آخر موقع يشغله المقاتلون الأوكرانيون مع المدنيين / AP
29 أبريل 2022

قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إن من يختبئون في مصنع ضخم للفولاذ ينفد منهم الطعام والماء والأدوية.

وصف فاديم بويتشينكو الوضع في مصنع “آزوفستال” للفولاذ بأنه مزر.

يشار إلى أن مصنع الفولاذ هو آخر موقع يشغله المقاتلون الأوكرانيون مع المدنيين.

المنشأة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية تشمل شبكة واسعة من المخابئ تحت الأرض قادرة على تحمل الضربات الجوية. لكن الوضع أصبح أكثر تطرفاً بعد أن أسقط الروس سلسلة من القنابل ”الخارقة للتحصينات” وذخائر غير موجهة.

وقال بويتشينكو، عبر مترجم، ”السكان الذين تمكنوا من مغادرة ماريوبول يقولون إن هذا جحيم، لكن عندما يغادرون هذا المصنع، يقولون إن الأمر أسوأ. إنهم يتوسلون لإنقاذهم”.

وأضاف: ”هناك، ليست مسألة أيام، بل مسألة ساعات”.

وقال بويتشينكو إنه يأمل في أن يسمح وقف إطلاق النار لمن هم داخل مصنع الفولاذ بالمغادرة بأمان.

عرضت روسيا في وقت سابق هدنة رفضها الأوكرانيون، وقالوا إن موسكو خرقت في السابق اتفاقات أخرى.

تحدث بويتشينكو يوم الجمعة في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة نظمته الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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