قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إن من يختبئون في مصنع ضخم للفولاذ ينفد منهم الطعام والماء والأدوية.

وصف فاديم بويتشينكو الوضع في مصنع “آزوفستال” للفولاذ بأنه مزر.

يشار إلى أن مصنع الفولاذ هو آخر موقع يشغله المقاتلون الأوكرانيون مع المدنيين.

المنشأة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية تشمل شبكة واسعة من المخابئ تحت الأرض قادرة على تحمل الضربات الجوية. لكن الوضع أصبح أكثر تطرفاً بعد أن أسقط الروس سلسلة من القنابل ”الخارقة للتحصينات” وذخائر غير موجهة.

وقال بويتشينكو، عبر مترجم، ”السكان الذين تمكنوا من مغادرة ماريوبول يقولون إن هذا جحيم، لكن عندما يغادرون هذا المصنع، يقولون إن الأمر أسوأ. إنهم يتوسلون لإنقاذهم”.

وأضاف: ”هناك، ليست مسألة أيام، بل مسألة ساعات”.

وقال بويتشينكو إنه يأمل في أن يسمح وقف إطلاق النار لمن هم داخل مصنع الفولاذ بالمغادرة بأمان.

عرضت روسيا في وقت سابق هدنة رفضها الأوكرانيون، وقالوا إن موسكو خرقت في السابق اتفاقات أخرى.

تحدث بويتشينكو يوم الجمعة في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة نظمته الحكومة.