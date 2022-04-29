سياسة
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شاهد | قذيفة غير متفجرة تثير الرعب في مطار بن غوريون
قالت السلطات الإسرائيلية إن عائلة أمريكية فجرت حالة من الهلع والذعر في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر عثروا عليها أثناء زيارتهم مرتفعات الجولان، وكانوا قد حزموا أمتعتهم في رحلة العودة.
شاهد | قذيفة غير متفجرة تثير الرعب في مطار بن غوريون
قذيفة غير منفجرة تثير الرعب في مطار بن غوريون / Others
29 أبريل 2022

تسببت عائلة أمريكية في حالة من الذعر في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وذلك بعد الكشف عن حيازتهم لقذيفة مدفع عثروا عليها غير منفجرة.

وأوضحت سلطات المطار في بيان صحفي، أنّ السيّاح عثروا على القذيفة خلال ترحالهم في مرتفعات الجولان، التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب 1967، ثمّ ضمّت هذا الشريط الضيق من الأرض عام 1981.

ولدى وصول العائلة الأمريكية إلى المطار، أخطروا أمن المطار بحيازتهم للقذيفة لدى تسليمهم الأمتعة، فأعلن موظفو المطار الإخلاء الفوري. ويُظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً بحالة ذعر، يركضون خلف الأعمدة، وينبطحون أرضاً.

وفي خضم الفوضى، وبينما كان يحاول الهرب، جرح شخص نفسه عندما سقط على جهاز نقل الحقائب، وقد جرى نقله إلى مستشفى، حسب ما قالت السلطات.

واحتلت إسرائيل معظم أراضي هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة عام 1967، ولا تزال آثار الصراع قائمة ويمكن ملاحظتها في المنطقة.

ويقع مطار بن غوريون الدولي على مشارف تل أبيب، ويعتبر أحد أعلى مطارات العالم من حيث مستوى التأمين، حيث يتعين على المركبات والمسافرين اجتياز نقاط تفتيش قبل الوصول إلى مبنى الركاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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