تسببت عائلة أمريكية في حالة من الذعر في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وذلك بعد الكشف عن حيازتهم لقذيفة مدفع عثروا عليها غير منفجرة.

وأوضحت سلطات المطار في بيان صحفي، أنّ السيّاح عثروا على القذيفة خلال ترحالهم في مرتفعات الجولان، التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب 1967، ثمّ ضمّت هذا الشريط الضيق من الأرض عام 1981.

ولدى وصول العائلة الأمريكية إلى المطار، أخطروا أمن المطار بحيازتهم للقذيفة لدى تسليمهم الأمتعة، فأعلن موظفو المطار الإخلاء الفوري. ويُظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً بحالة ذعر، يركضون خلف الأعمدة، وينبطحون أرضاً.

وفي خضم الفوضى، وبينما كان يحاول الهرب، جرح شخص نفسه عندما سقط على جهاز نقل الحقائب، وقد جرى نقله إلى مستشفى، حسب ما قالت السلطات.

واحتلت إسرائيل معظم أراضي هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة عام 1967، ولا تزال آثار الصراع قائمة ويمكن ملاحظتها في المنطقة.

ويقع مطار بن غوريون الدولي على مشارف تل أبيب، ويعتبر أحد أعلى مطارات العالم من حيث مستوى التأمين، حيث يتعين على المركبات والمسافرين اجتياز نقاط تفتيش قبل الوصول إلى مبنى الركاب.