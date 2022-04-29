سياسة
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أمريكا تدرب مقاتلين أوكرانيين وزيلينسكي يلمح لتوقف المحادثات مع روسيا
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، أن الحرس الوطني لولاية فلوريدا يُدرّب الأوكرانيين في عدد من الدول، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك احتمالات لتوقف المحادثات مع روسيا بسبب الغضب الشعبي.
أمريكا تدرب مقاتلين أوكرانيين وزيلينسكي يلمح لتوقف المحادثات مع روسيا
أمريكا تدرب مقاتلين أوكرانيين وزيلينسكي يلمح لتوقف المحادثات مع روسيا / AP
29 أبريل 2022

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الجمعة، إن "الحرس الوطني لفلوريدا سيقوم بتدريب الأوكرانيين في عدد من الدول منها ألمانيا".

وأشار كيربي في مؤتمر صحفي إلى أن الكونغرس الأمريكي يتحرك ويدرس ما حاجات أوكرانيا.

وتأتي تصريحات كيربي بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه طلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، بينها 20 مليار دولار كمساعدات عسكرية.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن هناك احتمالات كبيرة بتوقف محادثات السلام مع موسكو، ملقياً باللوم على الغضب الشعبي بشأن ما قال إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا عنه القول لصحفيين بولنديين "الشعب (الأوكراني) يريد قتلهم. عندما يكون هناك هذا النوع من المواقف، هناك أمور يصعب الحديث حولها".

ميدانياً، أجلي مئات الأشخاص إلى خاركيف من قرية روسكا لوزافا المجاورة التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية لأكثر من شهر.

وفر نحو نصف سكان القرية على متن حافلات وفي سيارات دمرتها شظايا أو على الأقدام، بعد معارك ضارية شهدت تراجع القوات الروسية واستعادة أوكرانيا كامل السيطرة على القرية، وفقاً للحاكم المحلي لخاركيف.

وأظهر مقطع مصور نشرته “كتيبة آزوف” القوات وهي ترفع العلم الأوكراني بلونيه الأزرق والأصفر فوق مبنى الحكومة في مركز القرية، بالرغم من استمرار القتال في الضواحي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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