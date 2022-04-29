سياسة
2 دقيقة قراءة
مدرسة فرنسية تهدد طالباً بالطرد بسبب "السلام عليكم".. كيف بررت فعلها؟
تعاطف ناشطون في فرنسا مع تلميذ في الصف الثانوي تعرّض للتوبيخ بسبب استقبال زميله بتحية الإسلام “السلام عليكم”، وهو ما اعتبرته إدارة المدرسة مخالفاً للتوجه العلماني.
مدرسة فرنسية تهدد طالباً بالطرد بسبب "السلام عليكم".. كيف بررت فعلها؟
مدرسة فرنسية تهدد طالباً بالطرد بسبب عبارة ترحيب إسلامية   / Reuters
29 أبريل 2022

أقدمت مدرسة في إحدى الثانويات بفرنسا، على توبيخ طالب لديها، وذلك بعد أن سلّم على زميله في المدرسة مستخدماً عبارة (السلام عليكم)، كما هددت المُدرسة ذوي الطالب بطرده فيما لو تكرر الأمر.

ونشر (تجمع مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا) قصة الطالب العربي سامي (لم تحدد جنسيته) قائلاً: "كل ما ارتكبه الطالب هو مجرد استخدام كلمة "السلام عليكم" لاستقبال رفاقه، وبعد أيام قليلة، تلقى الوالدان بلاغاً يوضح أسباب العقوبة، لقد تقرر أنه لن يكون لأي طالب الحق في التعبير عن نفسه باللغة العربية، وقد اعتبرت المدرسة أن هذا الفعل هو انتهاك لقواعد عملها.

وذهبت المدرسة حدّ إبلاغ أسرة التلميذ بـ”طرده في حال تكرّر الأمر”، فيما عبّرت الأم عن استنكارها القانون الداخلي للمدرسة الذي يمنع التحدث بلغات غير الفرنسية، وأنها مدرسة “علمانية”.

وجاء ردّ الأم بأن ابنها لو كان وجّه التحية لزميله بقول “تشاو”، لن يتعرض للطرد، وهو ما لم تتمكن مديرة المدرسة من الرد عليه، حسب تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا.

وأبدى الكثير من الناشطين تعاطفهم مع الطفل (سامي)، حيث قالت الصحفية والناشطة فايزة بن محمد، إن “قانون مكافحة الانفصالية الذي جرى إقراره العام الماضي جاء بالخراب إلى فرنسا"، متسائلة عن ما ينتجه مثل هذا الخطاب العنصري المتطرف.

فيما قال أحد المغردين الفرنسيين: "لوم الطفل على التحدث بلغة أجنبية يعد أمراً سخيفاً"، فيما قال آخر: "نقترب من السخافة بجدية، أهلاً بكم في فرنسا.. بعض العنصريين يظنون العربية ديانة".

يُذكر أن العديد من المسؤولين الفرنسيين سبق أن هاجموا المسلمين في مواقف عدة، كان آخرها تصريح مارلين لوبان اليمينية المتطرفة بخصوص منع الحجاب للمسلمات في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us