سياسة
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إعلام عبري: مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة
أعلن إعلام عبري عن مقتل حارس أمن إسرائيلي برصاص مجهولين خلال إطلاق نار بمستوطنة "أرييل" شمالي الضفة الغربية. ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن مشتبهاً فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل المستوطنة وأطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة.
إعلام عبري: مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة
وفق جيش الاحتلال فإن مشتبهاً فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل مدينة أرييل وأطلقا النار على حارس الأمن- أرشيفية / AA
29 أبريل 2022

قُتل حارس أمن إسرائيلي، الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة "أرييل" شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن "حارس أمن قُتل برصاص مجهولين عند مدخل مستوطنة "أرييل" (قرب مدينة سلفيت) شمالي الضفة الغربية".

وقالت القناة، إن "هناك اشتباهاً بوجود عملية على خلفية قومية".

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مشتبه فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ومن ثم لاذا بالفرار".

وأضاف البيان: "بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة".

ولم يؤكد أو ينفي الجيش الإسرائيلي مقتل حارس الأمن.

ومؤخراً، شن فلسطينيون هجمات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، كان آخرها في 7 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين قبل أن يُقتل بعد الحادث بساعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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