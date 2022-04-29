قُتل حارس أمن إسرائيلي، الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة "أرييل" شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن "حارس أمن قُتل برصاص مجهولين عند مدخل مستوطنة "أرييل" (قرب مدينة سلفيت) شمالي الضفة الغربية".

وقالت القناة، إن "هناك اشتباهاً بوجود عملية على خلفية قومية".

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مشتبه فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ومن ثم لاذا بالفرار".

وأضاف البيان: "بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة".

ولم يؤكد أو ينفي الجيش الإسرائيلي مقتل حارس الأمن.

ومؤخراً، شن فلسطينيون هجمات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، كان آخرها في 7 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين قبل أن يُقتل بعد الحادث بساعات.