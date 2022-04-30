وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر من فجر السبت إلى إسطنبول قادماً من جدة بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال أردوغان في مطار أتاتورك نائب الرئيس فؤاد أوقطاي ونائب محافظ إسطنبول محمد علي أوزيغيت وقائد الفيلق الثالث الفريق لفنت أرغون ومسؤول فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري كباكتبه والنائب الأول لرئيس مجلس بلدية إسطنبول زين عابدين أوكول.

وأجرى الرئيس أردوغان زيارة رسمية على رأس وفد رفيع إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ورافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أقار والعدل بكر بوزداغ والصحة فخر الدين قوجة والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

كما رافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والتجارة محمد موش، إضافة إلى نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.