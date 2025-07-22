وأشارت ليفيت خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين إلى أن سوريا " تشهد مؤخراً تراجعاً في التصعيد"، لافتة إلى أن ترمب "يتمتع بعلاقة عمل جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويحرص على البقاء على تواصل دائم معه".

ومطلع الأسبوع الماضي، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من المكونَين الدرزي والبدوي في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

والأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفاً في 4 محافظات، هي: السويداء ودرعا المتجاورتان، وريف دمشق ودمشق، التي قصف فيها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34.

وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلّت إسرائيل الأوضاع في السويداء وصعدت عدوانها على سوريا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء في 13 يوليو/تموز الجاري.

وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة على القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاماً في الحكم.​​​​​​​