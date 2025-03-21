وأفاد بيان للرئاسة التونسية نشرته صباح الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، بأن سعيد قرّر مساء الخميس 20 مارس/آذار 2025، إنهاء مهام المدّوري من رئاسة الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له.

وأوضح البيان كذلك أن سعيد قرّر أيضاً تعيين صلاح الزواري خلفاً لوزيرة التجهيز والإسكان، بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

وكان المدّوري شغل منصب رئيس الحكومة التونسية في أغسطس/آب الماضي خلفاً لأحمد الحشاني.

ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاماً)، تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى أغسطس/آب 2023.