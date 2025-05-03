ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر محلي قوله، إن "العدوان الأمريكي استهدف بغارة مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء".

وأضاف المصدر أنه جرى "استهداف مديرية خب والشعف في محافظة الجوف بـ8 غارات أمريكية".

وأمس الجمعة، أعلنت الجماعة اليمنية عن وقوع "7 غارات أمريكية ضد ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن".

وسبق ورصدت جماعة الحوثي الأربعاء، شن الولايات المتحدة الأمريكية 1300 غارة وقصفاً بحرياً على اليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.