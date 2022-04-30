عقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو سلسة لقاءات مع المسؤولين بفنزويلا، على رأسهم الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان، كما شارك في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين.

والتقى وزير الخارجية التركي رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، في إطار زيارة جاوش أوغلو إلى فنزويلا ضمن جولة شملت أوروغواي والإكوادور وكولومبيا والبرازيل وبنما، بين 23 و29 أبريل/نيسان الجاري.

وقال الوزير التركي عبر حسابه في تويتر الجمعة: "التقينا رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز وسنعزز العلاقات بين برلمانينا".​​​​​​​

كما زار الوزير التركي ضريح سيمون بوليفار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

ووضع جاوش أوغلو برفقة وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا إكليلًا من الزهور على ضريح بوليفار المعروف باسم "ليبرتادور" (المنقذ)، إذ يعتبر قائد استقلال 6 دول في أمريكا اللاتينية.

وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين وقع جاوش أوغلو دفتر الشرف الخاص بالزيارات لضريح بوليفار.

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وفي سياق متصل قال جاوش أوغلو إن بلاده تهدف إلى الوصول إلى 1.5 مليار دولار لحجم التبادل التجاري مع فنزويلا، وإنه واثق من إمكانية تحقيق هذا الهدف بسهولة.

جاء ذلك خلال مشاركته الجمعة في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، محطته الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية.

وجدد جاوش أوغلو رفض تركيا للعقوبات المطبقة على فنزويلا، وأكد أنها ستواصل الوقوف إلى جانبها.

ولفت إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى ضمن الدول المستوردة من فنزويلا، رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين البلدين.

وأعرب عن ثقته بإمكانية تحقيق هدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار في التبادل التجاري بين البلدين بكل سهولة، بالنظر إلى الأرقام المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.​​​​​​​

ولفت جاوش أوغلو إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد نحو 3 أضعاف خلال العامين الماضيين رغم ظروف جائحة كورونا والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على فنزويلا.

وأوضح أن حجم التبادل بين البلدين كان 300 مليون دولار في 2020 وارتفع إلى 850 مليون دولار في 2021.

ونوه جاوش أوغلو بأن الحكومة التركية تشجع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمارات في فنزويلا.

تركيا تدعم فنزويلا في كل الظروف

من جانبه قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن تركيا تدعم بلاده في جميع الظروف وهي تقف دائماً مع الشعب الفنزويلي لمساعدته.

وأضاف مادرورو بخطابه في الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة التعاون الفنزويلي-التركي: "لقد أحرزنا تقدماً في القضايا الرئيسية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والعلاقات التجارية والطيران والصحة في اجتماعات اللجنة".

وفي إشارة إلى علاقات الصداقة بين البلدين قال مادورو: "في إطار اللجنة المشتركة أود أن أبعث بتحية خاصة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صديقنا والصديق العظيم لبلدنا، لقد دعم فنزويلا ومعه الشعب التركي وفتحنا معه طريقاً لمصالحنا المشتركة ومهدنا طريق الأخوة والتعاون".

وأوضح: "لقد وقفت تركيا دائماً إلى جانب الشعب الفنزويلي لمساعدته في ظل أصعب الظروف وقدمت المساعدات الطبية لنا".

وأكد مادورو أن تركيا تعارض العقوبات المفروضة على فنزويلا، مضيفاً: "في السنوات الأخيرة أنشأنا أسس ثقة سياسية ودبلوماسية قوية للغاية بين تركيا وفنزويلا".

وفي إشارة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية قال مادورو: "أهنئ الحكومة التركية على محاولتها إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأتمنى لهم كل التوفيق في جهودهم الدبلوماسية، ونأمل أن نتلقى أخبار السلام في أقرب وقت ممكن".

ودعا مادورو رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً: "لقد بدأت فنزويلا الآن التعافي، وهي تتقدم الآن خطوة بخطوة بجهودها الخاصة، ليأتِ المستثمرون الأتراك إلى هنا ويستثمروا فلدينا إمكانات اقتصادية كبيرة جداً، لقد حان الوقت لقدوم الأتراك للاستثمار هنا".

وحول الأحداث في فلسطين قال: "القدس هي الأرض المقدسة لجميع الأديان، وأرض مقدسة لفلسطين، نحن مسيحيون ولكن عيسى كان فتى فلسطينياً ولد في فلسطين ومات هناك، أنتم المسلمون تعتبرونه أيضاً نبياً عظيماً، القدس توحدنا، وطريق الوحدة بين المسلمين والمسيحيين".

وتابع: "لهذا السبب نعرب اليوم عن دعمنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المسلمة من أجل القضية الفلسطينية ولشعوب العالم التي تناضل من أجل حريتها".

وكشف الرئيس مادورو أنه سيزور تركيا قريباً، قائلاً: "أعتقد أننا رفعنا هذه اللجنة إلى أعلى مستوى، لقد وقَّعنا اتفاقيات بمختلف المجالات، سأذهب إلى تركيا لأشد على يد صديقي العزيز أردوغان ونبحث كل هذه القضايا، ونسرع التعاون بين البلدين".

وأردف مادورو في خطابه: "نحن نحب تركيا، نحن أصدقاء حقيقيون لها، فنزويلا هي أفضل صديق لتركيا، تحيا علاقات الصداقة بين فنزويلا وتركيا، ويحيا السلام ويحيا التعاون".