سياسة
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مسؤولون أوكرانيون يتهمون روسيا بسرقة مئات آلاف أطنان الحبوب
أعرب مسؤولون أوكرانيون عن قلقهم من سرقة القوات الروسية كميات كبيرة من الحبوب المخزنة في المناطق التي سيطرت عليها.
مسؤولون أوكرانيون يتهمون روسيا بسرقة مئات آلاف أطنان الحبوب
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة مئات آلاف أطنان الحبوب / AFP
30 أبريل 2022

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني السبت إن القوات الروسية سرقت "مئات آلاف أطنان" الحبوب في المناطق التي تحتلها بأوكرانيا.

وأعرب تاراس فايسوتسكي في حديث للتلفزيون الوطني الأوكراني عن قلقه من سرقة القوات الروسية أيضاً معظم 1.5 مليون طن من الحبوب قال إنها مخزنة في الأراضي المحتلة.

واتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية من جانبها أيضاً روسيا يوم الخميس بسرقة الحبوب في الأراضي التي تحتلها، في تصرف قالت إنه يزيد تهديد الأمن الغذائي العالمي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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