قال نائب وزير الزراعة الأوكراني السبت إن القوات الروسية سرقت "مئات آلاف أطنان" الحبوب في المناطق التي تحتلها بأوكرانيا.

وأعرب تاراس فايسوتسكي في حديث للتلفزيون الوطني الأوكراني عن قلقه من سرقة القوات الروسية أيضاً معظم 1.5 مليون طن من الحبوب قال إنها مخزنة في الأراضي المحتلة.

واتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية من جانبها أيضاً روسيا يوم الخميس بسرقة الحبوب في الأراضي التي تحتلها، في تصرف قالت إنه يزيد تهديد الأمن الغذائي العالمي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.