سياسة
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صور | مع اقتراب العيد.. رائحة الكعك تفوح من مخابز البلدة القديمة بنابلس
يمكن للمتجول بأزقة البلدة القديمة التي تضم الكثير من محال الحلوى أن يشم رائحة طيبة تنبعث من الصواني الساخنة التي تخرج من الفرن وقد امتدت فوقها صفوف الكعك بأطعمة وأشكال مختلفة.
صور | مع اقتراب العيد.. رائحة الكعك تفوح من مخابز البلدة القديمة بنابلس
رائحة الكعك الشهية تتصاعد من مخابز البلدة القديمة في نابلس / Reuters
30 أبريل 2022

يعمل رضوان أبو رميلة في مخبز تمتلكه عائلته في البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية منذ 50 عاماً. وفي كل عام ومع اقتراب نهاية شهر رمضان يتحوّل المخبز إلى صنع كعك عيد الفطر الذي لا يكاد يخلو بيت فلسطيني منه في هذه المناسبة.

يقول أبو رميلة (65 عاماً) فيما كان يقف وسط مخبزه الذي يتضح من طرازه المعماري أنه مضى على إنشائه مئات السنين: "لقد ارتفعت أسعار كل شيء، الغلاء ذبح الناس ولكن توجد أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في هذه المناسبات ومنها كعك العيد".

وأضاف: "نعمل الكعك بحشوة التمر سواء كان ذلك بناء على طلب الزبائن أو لعرضه لمن يريد الشراء، أما بالنسبة إلى الكعك المحشو بالجوز واللوز والفستق الحلبي فقط بالتوصية لأن أسعاره مرتفعة".

وشهدت أسعار المواد الأساسية ومنها الدقيق والسكر والزيوت ارتفاعاً بنسب متفاوتة خلال الشهرين الماضيين مع تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أبو رميلة أن مكونات الكعك وطريقة عمله لا تزال كما هي لم تتغير فقط الذي تغير هو الأفران التي يخبز فيها: "قديماً كنا نستخدم فرن النار فقط اليوم نستخدم إلى جانبه أيضاً فرن الغاز".

ويضاف إلى الكعك عادة السمسم والقرفة المطحونة وأحياناً حبة البركة والينسون والقرنفل والهيل. يقول أبو رميلة: "يحاول أصحاب الأفران أن يكون لكل منهم لمسته الخاصة في عمل الكعك سواء كان ذلك بطريقة العجن أو الخبز أو البهارات المستخدمة".

ويقف الشاب عمار أبو رميلة (31 عاماً) وسط عدد من أفراد عائلته الذين يعملون جميعاً بجهد كبير لإنتاج الكعك المطلوب، ويعكف على تقطيع عجينة الكعك لقطع متساوية كأن يده ميزان.

يقول عمار لرويترز: "يدخل في عمل الكعك كل من الدقيق (الطحين) والزيت وماء الورد وبهارات متعددة تسمى دقة الكعك إضافة إلى التمر المطحون أو الجوز أو اللوز أو الفستق".

وأوضح أبو رميلة أن أشكال الكعك تعتمد على القوالب المستخدمة.

وأضاف: "لدينا قوالب عمرها أكثر من مئة عام ولا نزال نستخدمها لأنها مميزة وعليها نقوش لا يوجد مثلها اليوم".

ولا يستغرق عمل الكعك كثيراً من الوقت بعد الانتهاء من عجنه وتقطيعه وحشوه بالتمر أو الجوز أو الفستق الحلبي فهو لا يحتاج سوى بضع دقائق في الفرن لينضج.

ويقدم الكعك الذي يكون على أشكال هندسية مختلفة بارداً ويوجد من يفضل أن يرش عليه السكر المطحون.

وعلى الرغم من أن العديد من العائلات تشتري الكعك الجاهز فإن عدداً آخر لا يزال يخبز الكعك في منزله، ويبدو هذا واضحاً من خلال جولة في السوق حيث يمكن رؤية العديد من النساء وهن يشترين مكونات الكعك لعمله في البيت.

قالت امرأة كانت تشتري كمية من الكعك إنها كنت تخبزه في المنزل قبل سنوات: "ولكن مع ضيق الوقت حالياً فهي تشتري الكعك الجاهز وتحرص أن يكون مميزاً بطعمه ورائحته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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