قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من المملكة العربية السعودية إثر زيارة استغرقت يومين.

وأضاف الرئيس أردوغان: "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فاعليات تجمع مستثمري البلدين".

وأعرب عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.

وأردف: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".

وكان الرئيس التركي قد عبر في وقت سابق عن ثقته بأن تفتح الزيارة "الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

واعتبر أن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية سيصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وأجرى الرئيس أردوغان زيارة رسمية على رأس وفد رفيع إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ورافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أقار والعدل بكر بوزداغ والصحة فخر الدين قوجة والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

كما رافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والتجارة محمد موش، إضافة إلى نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.