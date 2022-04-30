سياسة
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23 ألف قتيل من الجيش الروسي وزيلينسكي يتهم موسكو بمحاولة تدمير دونباس
اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمحاولة تدمير دونباس وجميع من يعيش في الإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد. فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية مقتل قرابة 23 ألفاً و200 جندي من الجيش الروسي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا.
23 ألف قتيل من الجيش الروسي وزيلينسكي يتهم موسكو بمحاولة تدمير دونباس
زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة تدمير دونباس ومن فيها / AFP
30 أبريل 2022

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تدمير دونباس وجميع من يعيش في الإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي في كلمة موجهة إلى شعبه عبر تقنية الفيديو في وقت متأخر الجمعة إن "القصف الوحشي المستمر والضربات الروسية المتواصلة على البنية التحتية والمناطق السكنية تظهر أن روسيا تريد إفراغ هذه المنطقة من جميع الناس".

واستطرد قائلاً: "لذلك فإن الدفاع عن أرضنا والدفاع عن شعبنا هو بالمعنى الحرفي كفاح من أجل الحياة".

وأضاف أن مدن وبلدات دونباس لن تصمد إلا إذا صمدت أوكرانيا.

وتابع: "إذا استطاع الغزاة الروس تحقيق خططهم ولو بشكل جزئي، فعندئذ سيكون لديهم ما يكفي من المدفعية والطائرات لتحويل دونباس بأكملها إلى حجارة، كما فعلوا مع ماريوبول".

وأوضح زيلينسكي أن ماريوبول التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المدن تطوراً في المنطقة أصبحت الآن "معسكر اعتقال روسي محاط بالأنقاض".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على ما ذكره الرئيس الأوكراني.

23 ألف قتيل من الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية مقتل قرابة 23 ألفاً و200 جندي من الجيش الروسي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

وذكرت هيئة الأركان في بيان السبت أن الجيش الروسي خسر 200 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفاً و200 جندي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وأضافت أن الجيش الأوكراني تمكن أيضاً من تدمير 190 طائرة و155 مروحية و1008 دبابات و436 مدفعاً و150 راجمة صواريخ و77 نظام دفاع جوي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا.

كما خسرت روسيا ألفين و445 مركبة مدرعة و8 سفن وزوارق سريعة و76 صهريج وقود و232 طائرات من دون طيار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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