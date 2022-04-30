قالت وكالة مكافحة غسيل الأموال في الهند، إنَّها صادرت 55.51 مليار روبية (726 مليون دولار) من وحدة محلية تابعة لشركة "شاومي كورب" (Xiaomi Corp) الصينية للهاتف المحمول، لخرقها قوانين صرف العملات الأجنبية في البلاد.

وبدأت الوكالة النظر في القضية في شباط/فبراير الماضي، وأعلنت أنها وضعت اليد على أموال الفرع المحلي للشركة بعد أن خلصت التحقيقات إلى أنه أجرى تحويلات مالية لثلاثة كيانات خارج البلاد.

وجاء في بيان للوكالة أن "مبالغ هائلة كهذه تحت مسمى إتاوات (دفعات حقوق الملكية) جرى تسديدها بناء على توجيهات كيانات تابعة للمجموعة الصينية".

تستحوذ شركة "شاومي" على أكثر من خُمس حصة سوق الهواتف الذكية في الهند من ناحية حجم الشحنات مما يجعلها الأكبر.

والعلاقات بين نيودلهي وبكين في أدنى مستوى منذ اشتباكات دارت في منطقة جبال الهملايا بين قوات البلدين في العام 2020.

بعد ذلك حظرت وزارة الداخلية الهندية مئات من التطبيقات صينية المصدر بما فيها منصة تيكتوك.

وقالت الحكومة إن الهدف من حظر هذه التطبيقات هو حماية البلاد من أي مخاطر تهدد سيادتها.

وازدادت المواقف المناهضة للصين في الهند منذ الاشتباكات العسكرية في عام 2020، وقد أطلقت دعوات للمستهلكين لمقاطعة البضائع الصينية.

والصين شريك اقتصادي أساسي للهند، وتفيد تقارير إعلامية بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى في العام الماضي 125 مليار دولار.