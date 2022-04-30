سياسة
3 دقيقة قراءة
وفاة مينو رايولا مدير أعمال أشهر لاعبي كرة القدم.. تعرف مسيرته
عائلة رجل الأعمال الإيطالي-الهولندي الشهير، مينو رايولا، وكيل أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، تعلن وفاته عن عمر يناهز 54 عاماً. ويُعرف عن رايولا ذكاؤه في تأمين أفضل العروض للاعبيه وفي الوقت نفسه الحصول على أعلى أجر له من المكافآت خلال هذه الصفقات.
وفاة مينو رايولا مدير أعمال أشهر لاعبي كرة القدم.. تعرف مسيرته
يعرف عن رايولا بأنه كان داهية في تأمين أفضل العروض للاعبيه / AFP
30 أبريل 2022

توفي رجل الأعمال الإيطالي-الهولندي الشهير، مينو رايولا، وكيل أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، على رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والفرنسي بول بوغبا، والنروجي إرلينغ هالاند، عن 54 عاماً السبت، حسب ما أعلنت عائلته على "تويتر".

وقالت العائلة "بحزن متناه، نعلن وفاة وكيل اللاعبين الأكثر طيبة للقلب والرائع على الإطلاق".

وأضافت: "كافح مينو حتى النهاية بالقوة ذاتها التي كان يقوم بها على طاولة المفاوضات للدفاع عن لاعبينا.. مهمة مينو في جعل كرة القدم مكاناً أفضل للاعبين ستستمر بالشغف نفسه".

ويعرف عن رايولا بأنه كان داهية في تأمين أفضل العروض للاعبيه وفي الوقت نفسه الحصول على أعلى أجر له من المكافآت خلال هذه الصفقات. ولعلّ أبرزها مبلغ قدره 49 مليون يورو حصل عليها مقابل صفقة انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2016 والتي بلغت نحو 100 مليون يورو، في حين كان يخشاه رؤساء الأندية لأنه مفاوض من الطراز الرفيع وغالباً ما كان يفرض شروطه عليهم.

ووُلد رايولا عام 1967 في إيطاليا، لكنه ترعرع في هولندا وتحديداً في هارلم، حيث كانت عائلته انتقلت عندما بلغ عامه الأول.

وعمل في مطعم عائلته عندما كان شاباً لكنه أصبح في ما بعد مسؤولا في أحد الأندية مطلع التسعينيات. ثم ما لبث أن بدأ يهتم بعملية انتقال اللاعبين من هولندا إلى إيطاليا وتحديداً صفقة انتقال دينيس برغكامب من أياكس أمستردام ألى إنتر عام 1993.

وكانت أول صفقة كبيرة يحققها رايولا الذي يتحدث 7 لغات، انتقال لاعب الوسط التشيكي بافل ندفيد إلى لاتسيو الإيطالي عام 1996.

وسرعان ما كبرت شركته تباعاً وضمت أسماء بارزة أمثال إبراهيموفيتش (صديق مقرب منه)، بوغبا، الإيطالي ماريو بالوتيلي، الهولندي ماتيس دي ليخت، مواطناه ماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما وهالاند.

وكان رايولا قد أعلن في 12 يناير/كانون الثاني، الماضي أنه اجتاز "فحوصات طبية تتطلب التخدير"، مضيفاً أن "فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة".

وتأتي وفاته بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام الإيطالية عن رحيله، قبل أن ينفي ذلك هو وممثلوه ومدير وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بالقرب من ميلانو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us