أعلنت 12 دولة عربية بينها السعودية، مساء السبت، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع 3 دول أخرى هلال شهر شوال، مساء الأحد.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 2 أبريل/ نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الأوقاف اليمينة ونظيرتها القطرية، وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحري الهلال في الإمارات، وفق بيانات رسمية منفصلة.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والمجلس العلمي الفقهي التابع للنظام السوري، الاثنين أول أيام عيد الفطر، حسب بيانات.

ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر، ولبنان، الاثنين، أيضاً، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين، محمد حسين، ونظيريه المصري، شوقي علام، واللبناني، عبد اللطيف دريان.

فيما تستطلع سلطنة عمان، والأردن، والمغرب هلال شهر شوال، مساء الأحد، وفق بيانات سابقة.

كما يرصد شيعة العراق، الهلال مساء الأحد، على اعتبار أنهم بدؤوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة ببلادهم، وهو ما جرت عليه العادة في العراق منذ سنوات.‎

فيما لم يصدر عن تونس، وموريتانيا، والجزائر، وليبيا، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر، موقف بشأن هلال عيد الفطر، حتى الساعة 17:30 تغ.