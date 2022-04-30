سياسة
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أردوغان يبحث مع أمير قطر وسلطان عمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
أكد الزعماء على التعاون الوثيق في المجالات كافة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أردوغان يبحث مع أمير قطر وسلطان عمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
  أردوغان يبحث مع أمير قطر وسلطان عمان العلاقات الثنائية   / AA
30 أبريل 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات بين بلدانهم وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، أجراهما أردوغان مع أمير قطر وسلطان عمان، السبت، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان والشيخ تميم عزمهما على التعاون والحوار الوثيقين فيما يتعلق بالعلاقات التركية ـ القطرية وقضايا المنطقة.

كما بحث أردوغان وبن طارق سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية.

وأعرب الرئيس التركي عن أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع سلطنة عمان في المجالات كافة.

وتربط تركيا مع كل من دولة قطر وسلطنة عمان علاقات تعاون وثيقة في شتى المجالات بخاصة الاقتصادية والسياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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