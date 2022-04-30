عرضت صربيا، اليوم السبت، علناً نظاماً صاروخياً صينياً مضاداً للطائرات جرى تسليمه مؤخراً، مما أثار مخاوف في الغرب وبين بعض جيران صربيا من أن تكديس الأسلحة في البلقان يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة.

ودعت السلطات أفراداً من الجمهور وممثلي وسائل الإعلام لمشاهدة العرض الذي أقيم في قاعدة باتانيتسا الجوية بالقرب من بلجراد حيث عُرضت الصواريخ الصينية والفرنسية بجانب طائرات هليكوبتر وطائرات مُسيرة مسلحة صينية ومقاتلات روسية "ميغ-29".

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في كلمة له بنهاية العرض، إن الصواريخ الصينية، بالإضافة إلى المعدات العسكرية الأخرى التي جرى تسليمها مؤخراً، لا تشكل تهديداً لأي شخص ولا تمثل سوى ”رادع قوي” ضد المهاجمين المحتملين.

وأضاف فوتشيتش ”لن نسمح بعد الآن بأن نكون بمثابة كيس (حقيبة) ملاكمة لأي شخص”، مشيراً إلى ما يبدو إلى قصف الناتو لصربيا الذي استمر 78 يوماً بسبب حملته الدموية ضد الانفصاليين الألبان في كوسوفو عام 1999.

وجرى تسليم نظام (إتش كيو-22) أرض- جو المتطور الشهر الماضي بواسطة 12 طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز (واي-20)، فيما يُعتقد أنها أكبر عملية نقل جوي على الإطلاق للأسلحة الصينية إلى أوروبا.

وبالرغم من أن صربيا تسعى رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها تسلح نفسها في الغالب بالأسلحة الروسية والصينية، لا سيما دبابات من طراز (تي-72) وطائرات مقاتلة من طراز (ميغ-29) ومروحيات هجومية من طراز (مي-35) وطائرات بدون طيار.

وفي عام 2020، حذر مسؤولون أمريكيون بلغراد من شراء أنظمة صواريخ (إتش كيو-22)، وقالوا إنه إذا كانت صربيا تريد حقاً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتحالفات الغربية الأخرى، فعليها مواءمة معداتها العسكرية مع المعايير الغربية.