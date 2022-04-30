لقي ثمانية فتيان مصرعهم، السبت، بعدما انقلبت المركبة التي كانت تقلهم من حقول زراعية، في قناة في دلتا النيل بشمال مصر، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول مقيم في منطقة إيتاي البارود في محافظة البحيرة حيث وقع الحادث اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن الفتيان الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً حسب الصحافة المحلية "كانوا يذهبون لحصاد البطاطا كل مساء".

وفي هذه المحافظة الريفية الواقعة بين القاهرة والإسكندرية، يعتبر شخص واحد من كل اثنين فقيرا رسمياً ويعتبر عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من أعلى المعدلات في البلاد.

وقال المسؤول إن ضحايا هذا الحادث الذي وقع فجر السبت، كانوا يكملون دراستهم، لكنهم كانوا يعملون ليلاً لمساعدة آبائهم.

ونجا مسؤول العمال الذي كان يقلهم من الحادث وأوقف لاستجوابه، كما أوضح المصدر نفسه.

وقالت السلطات الصحية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً. ونجا أربعة آخرون، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن طفل آخر على الأقل.

وقد فتح الادعاء العام تحقيقاً في سبب الحادث.

ويجيز القانون المصري العمل من سن 15 عاماً ويتسامح مع العمل الموسمي للأولاد الذين يبلغون 13 عاماً وما فوق.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعود تاريخها إلى عام 2012، أن حوالى مليوني طفل يعملون في مصر، معظمهم في القطاع الزراعي، لكن أيضاً كعمال منازل أو في مصانع.

ويحتمل أن يكون هذا الرقم أعلى اليوم لأنه في غضون 10 سنوات، ازداد عدد السكان بمقدار 25 مليون نسمة ويشكل من هم دون 15 عاماً ثلث المصريين البالغ عددهم 103 ملايين.

وحوادث المرور شائعة في مصر حيث غالباً ما تكون الطرق سيئة وقوانين المرور غير مطبقة.