سياسة
3 دقيقة قراءة
تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف مهربين.. ما القصة؟
جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكونان من عشرة أفراد من جنسيات عربية وعراقية، وكذلك ضبطه أكثر من ستة ملايين حبة من الكبتاغون. ويعتبر العراق محطّة أساسية في تجارة الكبتاغون الذي توسّعت تجارته في الشرق الأوسط.
تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف مهربين.. ما القصة؟
وفق جهاز الأمن الوطني العراقي جميع المتهمين اعترفوا بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات- أرشيفية / AA
30 أبريل 2022

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي السبت تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف عشرة أشخاص في إطار العملية، بينهم خمسة من جنسيات عربية، وضبطه أكثر من ستة ملايين حبة من الكبتاغون.

وأصبح العراق الحدودي مع سوريا والسعودية، محطّة أساسية في تجارة الكبتاغون التي توسّعت في الشرق الأوسط الى حد كبير خلال عام 2021.

وفي بيان بثّ على منصات التواصل الاجتماعي، قال الجهاز إن مفارزه تمكنت من "تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكونان من عشرة أفراد من جنسيات عربية وعراقية".

وأضاف أنه جرى "ضبط مستودع كبير لتخزين المواد المخدرة يقع جنوب غربي العاصمة بغداد، إذ ضبط بداخله ما يقرب من الستة ملايين و200 ألف حبة وهو ما يقدّر بطن من السموم المخدرة كانت معبأة بطريقة مبتكرة".

وقال البيان إن الشبكة الأولى تضمّ "أربعة متهمين من جنسيات عربية يعملون على إعادة تفريغ تلك الحبوب وبيعها"، مضيفاً أنه جرى اعتقال ثلاثة عراقيين بناء على "اعترافات" الأربعة الآخرين.

وتضم الشبكة الثانية متهماً عربي الجنسية قُبض عليه وبحوزته 6 كلغ من مادة الحشيشة، وفق البيان، فيما جرى توقيف شخصين إضافيين ضمن الشبكة، لم يحدد البيان جنسيتهما.

وذكر البيان أن المتهمين جميعاً اعترفوا "بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق".

وعززت القوات الأمنية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة وتعلن بشكل شبه يومي وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، تمكنت القوات الأمنية من توقيف 18 تاجر مخدرات في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، كما أفاد مصدر رسمي في المحافظة وكالة فرانس برس.

وكشف أن أكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون جرى ضبطها، عثر على غالبيتها في المناطق القريبة على الحدود مع سوريا خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن "غالبية تجار المخدرات جرى توقيفهم في مناطق حدودية مع سوريا، لا سيما في الرطبة والقائم".

ومنذ مطلع شهر أبريل/نيسان، ضبطت مليون و800 ألف حبة كبتاغون في منطقة القائم الحدودية مع سوريا، وفق المصدر نفسه.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصاً في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us