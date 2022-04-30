سياسة
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أردوغان: نسعى إلى حماية شعبنا من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية
الرئيس التركي يقول إن حكومته تسعى كل يوم إلى حماية الشعب التركي من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين خلال أسبوع مع نظيره الروسي والأوكراني وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
أردوغان: نسعى إلى حماية شعبنا من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية
أردوغان أوضح أن حكومته تعمل على حماية الشعب التركي من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية / AA
30 أبريل 2022

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن حكومته تسعى كل يوم لحماية شعبها من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها حزب "العدالة والتنمية" في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، بعنوان "إفطار حزب العدالة والتنمية ـ إسطنبول في مأدبة الأخوة".

وقال الرئيس التركي: "نسعى كل يوم من أجل حماية شعبنا من ارتفاع الأسعار التي اكتوى واكتوينا بها جميعاً".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين خلال أسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومثلهما مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأردف أنه تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرتين هذا الأسبوع، آخرهما اليوم السبت.

وما زالت جهود الجيش التركي حسب الرئيس أردوغان، متواصلة من أجل دحر الإرهابيين خارج حدود البلاد.

وتتواصل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة التركية لعام 2023 من خلال تنفيذ المشاريع.

وهنأ الرئيس التركي الجميع بحلول عيد الفطر السعيد يوم الاثنين المقبل.

ورفع أذان المغرب المؤذن التركي محسن كارا، الفائز مؤخراً بجائزة أجمل أذان في مسابقة "عطر الكلام" بالسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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