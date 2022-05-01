سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تشدد على أهمية مسار إسطنبول لإنهاء الحرب بأوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن استمرار "مسار إسطنبول" يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في "إنهاء الحرب بأوكرانيا"، مؤكداً أن أنقرة تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.
تركيا تشدد على أهمية مسار إسطنبول لإنهاء الحرب بأوكرانيا
قالن: استمرار مسار إسطنبول يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية / AA
1 مايو 2022

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن استمرار مسار إسطنبول يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول خلال زيارة له السبت إلى العاصمة الأوكرانية كييف أضاف: "هدفنا الأول إنهاء الحرب عن طريق المباحثات والحوار. والحرب كلما طال أمدها فإن الظروف تتعقد".

وشدد على أنّ الهجمات التي يتعرض لها المدنيون تملي التحرك العاجل لوقفها، قائلاً: "أجرينا لقاءات تشمل هذه القضايا وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وفي مقدمتها مدينة ماريبول".

وأشار إلى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

ونقل عن زيلينسكي تقديره لتركيا حيال الدعم الذي قدمته لأوكرانيا وللدبلوماسية المعتدلة التي أجرتها ولمبادراتها للحث على المفاوضات.

وأكد وجود مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الأيام المقبلة، مبيناً أنّ الحرب في أوكرانيا دخلت يومها الـ66، وأنّ المعارك محتدمة في مدن ماريبول وخيريسون وخاركيف ودونباس شرقي أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​ ​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us