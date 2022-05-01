قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن استمرار مسار إسطنبول يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول خلال زيارة له السبت إلى العاصمة الأوكرانية كييف أضاف: "هدفنا الأول إنهاء الحرب عن طريق المباحثات والحوار. والحرب كلما طال أمدها فإن الظروف تتعقد".

وشدد على أنّ الهجمات التي يتعرض لها المدنيون تملي التحرك العاجل لوقفها، قائلاً: "أجرينا لقاءات تشمل هذه القضايا وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وفي مقدمتها مدينة ماريبول".

وأشار إلى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

ونقل عن زيلينسكي تقديره لتركيا حيال الدعم الذي قدمته لأوكرانيا وللدبلوماسية المعتدلة التي أجرتها ولمبادراتها للحث على المفاوضات.

وأكد وجود مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الأيام المقبلة، مبيناً أنّ الحرب في أوكرانيا دخلت يومها الـ66، وأنّ المعارك محتدمة في مدن ماريبول وخيريسون وخاركيف ودونباس شرقي أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​ ​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".