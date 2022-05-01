أعلنت 17 دولة عربية بينها السعودية مساء السبت أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع 4 دول أخرى هلال شهر شوال مساء الأحد.

وأوضح الديوان الملكي السعودي أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 2 أبريل/نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الأوقاف اليمنية ونظيرتها في قطر والصومال وديوان الوقف السني في العراق وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية ولجنة تحري الهلال في الإمارات، وفق بيانات رسمية منفصلة.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان والمجلس العلمي الفقهي التابع للنظام السوري ودار الإفتاء الليبية الاثنين أول أيام عيد الفطر، حسب بيانات.

ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر ولبنان وتونس الاثنين أيضاً، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين محمد حسين والمصري شوقي علام واللبناني عبد اللطيف دريان والتونسي عثمان بطيخ.

وفي الجزائر أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي موريتانيا أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة أنها لم تتوصل إلى ما يثبت رؤية هلال شوال وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

فيما يستطلع الأردن والمغرب وسلطنة عمان هلال شهر شوال مساء الأحد وفق بيانات سابقة، وتنضم إليهم جزر القمر أيضاً باعتبار أن هلال رمضان ظهر لدى تلك الدول يوم 3 أبريل/نيسان، بالمخالفة لأغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.

كما يرصد شيعة العراق الهلال مساء الأحد على اعتبار أنهم بدأوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة ببلادهم، وهو ما جرت عليه العادة في العراق منذ سنوات.‎

بينما لم يصدر عن جيبوتي موقف بشأن هلال عيد الفطر حتى الساعة.