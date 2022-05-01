سياسة
3 دقيقة قراءة
كورونا يواصل الانتشار بالصين وسلالتان من أوميكرون تثيران مخاوف العلماء
سجلت الصين أمس السبت 8329 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، فيما أعلن علماء في جنوب إفريقيا أن هناك سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بالفيروس.
كورونا يواصل الانتشار بالصين وسلالتان من أوميكرون تثيران مخاوف العلماء
  كورونا ينتشر بالصين مجدداً وسلالتان من أوميكرون تثيران مخاوف العلماء  
1 مايو 2022

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد أن البر الرئيسي سجل 8329 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا السبت بانخفاض عن 10793 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة كانت 920 إصابة مصحوبة بأعراض انخفاضا من 1424 جرى تسجيلها و7409 إصابات بلا أعراض انخفاضاً من 9369.

وباستثناء الحالات الواردة من خارج البر الرئيسي سجلت الصين 916 إصابة جديدة بأعراض منقولة محلياً بانخفاض عن 1410 في اليوم السابق و7340 إصابة جديدة بلا أعراض انخفاضاً من 9293.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 216587 إصابة مؤكدة.

إلى ذلك خلص علماء في جنوب إفريقيا إلى أن سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من كورونا يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكورونا بما يكفي للتسبب في موجة تفشٍّ جديدة، لكنهما أقل قدرة على التعايش في دم من تلقوا تطعيمات الوقاية من المرض.

وفحص العلماء الذين ينتمون إلى أكثر من مؤسسة سلالتَي BA4 و BA5 الفرعيتين من أوميكرون اللتين أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة. وسحب العلماء عينات دم من 39 مشاركاً أصيبوا من قبل بأوميكرون عندما ظهر لأول مرة في نهاية العام الماضي.

وكان 15 منهم تلقوا لقاحات وقاية، 8 بفايزر و7 بجونسون آند جونسون، بينما لم يتلقَّ الباقون لقاح وقاية.

وقالت الدراسة التي نُشرت نسخة أولية منها مطلع الأسبوع: "أظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال... وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل".

أما في العينات التي سحبت ممن لم يتلقوا اللقاحات فلقد ظهر انخفاض بنحو 8 أمثال لإنتاج الأجسام المضادة عند التعرض للسلالتين الفرعيتين مقارنة بالسلالة الأصلية لأوميكرون BA1. وأظهرت عينات الدم ممن تلقوا اللقاح انخفاضا بثلاثة أمثال فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us