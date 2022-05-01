أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد أن البر الرئيسي سجل 8329 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا السبت بانخفاض عن 10793 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة كانت 920 إصابة مصحوبة بأعراض انخفاضا من 1424 جرى تسجيلها و7409 إصابات بلا أعراض انخفاضاً من 9369.

وباستثناء الحالات الواردة من خارج البر الرئيسي سجلت الصين 916 إصابة جديدة بأعراض منقولة محلياً بانخفاض عن 1410 في اليوم السابق و7340 إصابة جديدة بلا أعراض انخفاضاً من 9293.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 216587 إصابة مؤكدة.

إلى ذلك خلص علماء في جنوب إفريقيا إلى أن سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من كورونا يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكورونا بما يكفي للتسبب في موجة تفشٍّ جديدة، لكنهما أقل قدرة على التعايش في دم من تلقوا تطعيمات الوقاية من المرض.

وفحص العلماء الذين ينتمون إلى أكثر من مؤسسة سلالتَي BA4 و BA5 الفرعيتين من أوميكرون اللتين أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة. وسحب العلماء عينات دم من 39 مشاركاً أصيبوا من قبل بأوميكرون عندما ظهر لأول مرة في نهاية العام الماضي.

وكان 15 منهم تلقوا لقاحات وقاية، 8 بفايزر و7 بجونسون آند جونسون، بينما لم يتلقَّ الباقون لقاح وقاية.

وقالت الدراسة التي نُشرت نسخة أولية منها مطلع الأسبوع: "أظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال... وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل".

أما في العينات التي سحبت ممن لم يتلقوا اللقاحات فلقد ظهر انخفاض بنحو 8 أمثال لإنتاج الأجسام المضادة عند التعرض للسلالتين الفرعيتين مقارنة بالسلالة الأصلية لأوميكرون BA1. وأظهرت عينات الدم ممن تلقوا اللقاح انخفاضا بثلاثة أمثال فقط.