سياسة
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احتفالاً بذكرى "تأسيسها".. إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بقطاع غزة، تزامناً مع احتفالها بذكرى تأسيسها، وخشية من أي تهديد أمني محتمل في هذه الفترة.
احتفالاً بذكرى "تأسيسها".. إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر غزة
 إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر غزة   / AFP
1 مايو 2022

أعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بقطاع غزة في الفترة بين 3 إلى 6 مايو/أيار الجاري، التي تشهد الاحتفال بذكرى تأسيسها.

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وتحتفل إسرائيل في الرابع من مايو/أيار كل عام بذكرى قتلاها الذين سقطوا خلال المعارك والحروب و"الهجمات المعادية"، فيما تحتفل في الخامس من الشهر ذاته بذكرى تأسيسها عام 1948، والذي يسميه الإسرائيليون "عيد الاستقلال".

وقال الجيش إنه تقرر "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة".

وأوضح أن الإغلاق سيبدأ مساء الثلاثاء 3 مايو/أيار، فيما سيجري رفعه وإعادة فتح المعابر يوم الجمعة 6 مايو/أيار.

وخلال فترة الإغلاق "سيسمح بمرور حالات أنسانية وطبية واستثنائية فقط بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية غسان عليان)"، وفق المصدر ذاته.

وعادة ما تفرض إسرائيل إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية و"القومية" أو خلال فترات التوتر الأمني.

والثلاثاء، استأنفت إسرائيل العمل بمعبر بيت حانون (إيرز) أمام العمال الفلسطينيين والتجار بعد إغلاق دام منذ الأحد، رداً على إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير لم تسفر عن وقوع إصابات.

ويصل معبر بيت حانون "إيريز" بين إسرائيل وقطاع غزة، ويستخدم لعبور الأفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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