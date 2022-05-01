تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بالوقوف إلى جانب عمّال بلاده وصون حقوقهم.

جاء ذلك في بيان نشره موقع الرئاسة التركية لأردوغان بمناسبة يوم العمّال العالمي الموافق 1مايو/أيار.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته نفذت العديد من الإجراءات لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمالها خلال فترة تفشي فيروس كورونا في العامين السابقين.

وأضاف: "كما فعلنا سابقاً، سوف نستمر في الوقوف إلى جانب جميع مواطنينا، وبخاصة عمالنا".

وهنّأ الرئيس التركي في هذه المناسبة العمّال في يومهم العالمي، مبيّناً أن العمال يساهمون في نمو تركيا بسواعدهم وجهودهم النبيلة.

وأشار إلى أن للعمل أهمية خاصة في معتقد وثقافة الأتراك، وأن حكومته أعطت أولوية لحماية حقوق العمال، ولم تسمح أبداً باستغلال هذه الحقوق أو النيل منها.

وأكد أن حكومة بلاده وإيماناً منها بإمكانية تحقيق الازدهار والنمو بالتكاتف مع فئات المجتمع كافة، تعمل دائماً على تحسين حقوق وقوانين العاملين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من المجتمع.

ولفت إلى زيادة الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% من 2825 ليرة (190 دولاراً) في 2021 إلى 4253 ليرة (286 دولاراً) في 2022 ، كمؤشر على تصميمها على حماية العمال من ارتفاع الأسعار.