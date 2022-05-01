شارك مئات المغاربة، الأحد، في تظاهرات نقابية عمالية، إحياء ليوم العمال العالمي، وسط مطالبات للحكومة بالاستجابة لحقوق الطبقة العاملة.

ووسط العاصمة الرباط نظّم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (معارضة) تظاهرة مركزية، بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام.

وحسب مراسل الأناضول، شهدت التظاهرة ترديد هتافات ورفع شعارات تنادي بإنصاف العمال وتلبية حقوقهم، بالتوازي مع هتافات تضامنية وداعمة للقضية الفلسطينية ومدينة القدس.

وقال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي/معارض) في كلمة خلال التظاهرة: "هذا الشعب بعماله ورجاله ونسائه وأغنيائه وفقرائه وفلاحيه يريدون المعقول والصدق".

وأضاف: "هذا ليس شعباً عادياً بل شعب رجولة وشهامة وشجاعة وكرامة، ولا يمكن أن تنطلي عليه تلاعبات الحكومة".

واستنكر بنكيران الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى ومدينة القدس، قائلاً: "أنتم (إسرائيل) تقتلون إخواننا في فلسطين وتريدون منا الترحيب بكم في المغرب".

من جهته، قال عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل خلال التظاهرة: "الاحتفال بفاتح مايو لهذه السنة يتسم باستقالة الحكومة من مهامها الاجتماعية الضبطية، وعجزها عن مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة".

ودعا الحكومة إلى "المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بعضها، والمبادرة إلى حماية العمال وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات".

ولم تنظم نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر النقابات العمالية) تظاهرات ميدانية باليوم العالمي للعمال "لتزامنه مع طقوس عيد الفطر والخشية من تفشي فيروس كورونا".

والسبت، أعلنت الحكومة المغربية، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وحسب البيان، وقع الاتفاق كل من رئيس الوزراء عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات بالمغرب) شكيب لعلج، ورؤساء نقابات عمالية أخرى.